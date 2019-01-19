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Bloomberg узнал о планах США ограничить деятельность китайских IT-компаний

Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила указ, который может значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти ограничения разработаны в интересах национальной безопасности страны, рассказали собеседники агентства.

В указе не содержатся названия конкретных компаний, в нем также нет прямого запрета на продажу китайскими фирмами услуг на американском рынке. Но документ расширяет полномочия министерства торговли США в плане оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.

Когда указ может быть подписан, источники не уточнили. Совет национальной безопасности США не подтвердил Bloomberg информацию о готовящихся ограничениях, однако заявил, что правительство обеспечит безопасность национальных телекоммуникационных сетей. Если указ будет принят, то под удар в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE, отмечает агентство.

Huawei уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, так как он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

В пятницу, 18 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США начали уголовное расследование в отношении Huawei, заподозрив ее в краже технологий у американских партнеров.