Суд в Норвегии арестовал подозреваемого в нападении с ножом россиянина
Окружной суд Осло арестовал на четыре недели россиянина, который подозревается в нападении с ножом на женщину в столице Норвегии, сообщает телекомпания NRK. Отмечается, что арестованный может быть направлен на психиатрическую экспертизу, на этом настаивает его защита. При этом сам подзащитный не считает, что ему нужно медицинское обследование, рассказал телеканалу его адвокат.
О задержании в Осло 20-летнего гражданина России (его имя не называется) по подозрению в нападении с ножом стало известно в пятницу, 18 января. Дело расследуется по статье о теракте, рассказали в норвежской спецслужбе. На допросе подозреваемый заявил, что хотел совершить террористический акт и убить несколько человек.
Россиянин прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января. В этот же день он, по версии следствия, напал на женщину в центре Осло, ударив ее ножом в спину, и попытался скрыться. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали недалеко от места преступления. По предварительным данным, сообщников у него нет.