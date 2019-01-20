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В Москве начался митинг против передачи Курил Японии

На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов. Мероприятие согласовано с властями. Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций.

По оценке координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.

На Суворовской площади в Москве начинается митинг «За сохранение территориальной целостности России. Против передачи Курильских островов в состав Японии». Собралось уже около 2000 человек, люди продолжают подходить. Много полиции, японские журналисты активно снимают митинг pic.twitter.com/fYDx3wCeiJ — Сергей Удальцов (@s_udaltsov) 20 января 2019 г.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Во вторник, 22 января, должна состояться новая встреча Путина и Абэ. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

Спорные острова: между Россией и Японией