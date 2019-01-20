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В Москве начался митинг против передачи Курил Японии

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На Суворовской площади в Москве начался митинг против возможной передачи Японии части Курильских островов. Мероприятие согласовано с властями. Организаторами митинга являются «Левый фронт», «Партия дела», незарегистрированная партия «Другая Россия», движение «Новороссия» и ряд других организаций.

По оценке координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова, к началу митинга на площади собралось около 2000 человек.

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — на основании трактата о торговле и границах от 1855 г. Москва настаивает на том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. В соответствии с советско-японской декларацией 1956 г. СССР соглашался передать японской стороне Шикотан и Хабомаи после заключения мирного договора, которого до сих пор нет.

В сентябре прошлого года президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме предложил премьер-министру Японии Синдзо Абэ заключить мирный договор «без всяких предварительных условий». Абэ назвал такое предложение неприемлемым.

Во вторник, 22 января, должна состояться новая встреча Путина и Абэ. Первый раунд российско-японских переговоров по проблеме заключения мирного договора состоялся в Москве 14 января.

Спорные острова: между Россией и Японией

Политика
Новости

Российские военные сообщили об уничтожении израильских ракет в Сирии

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Силы противовоздушной обороны Сирии отразили воздушную атаку израильской авиации, были уничтожены семь ракет, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российских военных. Атака была направлена на международный аэропорт «Дювали» на юго-востоке Дамаска, отмечается в сообщении.

Как рассказали российские военные, в атаке, которая началась около 13.30 в воскресенье, участвовали четыре израильских истребителя F-16. Из акватории Средиземного моря они нанесли удар авиационными управляемыми ракетами, которые были отражены зенитно-ракетными комплексами «Панцирь» и «Бук».

Инфраструктура аэропорта не пострадала, заявили российские военные. Жертв и разрушений нет.

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Авто
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СМИ узнали о намерении Франции добиваться слияния Renault и Nissan

Ведомости
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Французские власти уведомили Токио о намерении добиваться слияния автоконцернов Renault и Nissan в единую холдинговую компанию, а также о скором избрании нового председателя совета директоров японского автопроизводителя после ареста Карлоса Гона, сообщает газета Nikkei.

По данным издания, на этой неделе в Японию приезжала французская делегация, в которую вошли представитель совета директоров Renault Мартен Виаль и директор кабинета министра экономики Эмманюэль Мулен. Во время визита обсуждались вопросы о слиянии и избрании нового председателя совета директоров Nissan.

Когда именно французская сторона планирует назвать имя нового председателя совета директоров японского автопроизводителя, не сообщается. Отмечается, что действующее соглашение об альянсе Renault-Nissan-Mitsubishi дает Renault право назначать руководство Nissan.

Карлос Гон с 19 декабря прошлого года находится под арестом по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов в период с 2010 по 2017 г. оценивается в 8 млрд иен (около $71 млн). Гон не признает вину. Кроме того, его заподозрили в том, что он покрыл за счет компании убытки на сумму 1,85 млрд иен (около $21 млн), понесенные им в результате частных инвестиций.

Альянс Renault-Nissan-Mitsubishi был создан в 1999 г., это партнерство между французской компанией Renault и японскими Nissan и Mitsubishi. По действующему соглашению Renault принадлежит 43% Nissan, а японская компания владеет 15% акций французского партнера.

«Убийца расходов». Чем известен Карлос Гон

Стиль жизни
Новости

В Ташкенте обнаружили тайную комнату со старинными артефактами

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При проведении раскопок в подвале одного из старинных зданий в центре Ташкента ученые обнаружили потайную комнату со старинными артефактами, потерянными 80 лет назад, сообщил узбекский портал Kun.uz. Стоимость этого клада, по предварительным подсчетам, превышает $1 млн.

Среди находок – редкие произведения искусства, старинные монеты и посуда, микроскоп из золота и книги, которые считали утраченными. В частности, были обнаружены десятки рукописей книг известных узбекских мыслителей XII–XVII вв.

Отмечается, что среди найденных вещей есть экспонаты из коллекции ташкентского дворца князя Николая Романова, а также предметы, принадлежавшие дворянам и ученым, приехавшим в начале прошлого века из Европы и Санкт-Петербурга, жертвам сталинских репрессий и генералу Джурабеку.

Находки будут перевезены в музей. Некоторые из них планируется отправить на реставрацию в спецлабораторию группе ученых из Германии и Польши.

Технологии
Новости

Министр экономики Франции обозначил сроки введения налога для IT-гигантов

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Правительство Франции в феврале представит законопроект о налогообложении крупных международных технологических компаний, таких как Google и Facebook. Об этом сообщил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в интервью газете Le Journal du Dimanche. После этого законопроект будет в кратчайшие сроки передан на голосование в парламент, добавил министр.

Ле Мэр подчеркнул, что налог затронет «все компании, предлагающие цифровые услуги и имеющие оборот более 750 млн евро по всему миру и 25 млн евро во Франции». В частности, речь идет об Apple, Google и Facebook.

Ранее Ле Мэр сообщил, что Франция в ближайшее время намерена ввести налог для IT-гигантов, не дожидаясь решения Евросоюза. Еврокомиссия тоже планирует ввести так называемый цифровой налог, но предложение пока не утверждено на уровне ЕС.

Ускорить введение налога Францию вынудила необходимость искать новые источники доходов после того, как президент Эмманюэль Макрон объявил о социальных льготах в связи с массовыми протестами. Налог на доходы IT-компаний позволит собирать в бюджет 500 млн евро в год.

Технологии
Новости

Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде вернулся на YouTube

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Фильм «Праздник» Алексея Красовского снова появился на YouTube. Ранее режиссер сообщил, что видеохостинг удалил видео за нарушение условий использования. Фильм был недоступен около четырех часов, первые сообщения о том, что картина удалена, появились около десяти часов утра по московскому времени.

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает, – сказал Красовский ТАСС. – Они заверили, что больше такого не должно произойти». Комментарием корпорации Google, которой принадлежит видеохостинг, агентство не располагает.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.

Режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения, потому что заранее был уверен в отказе. Еще во время производства фильма к министру культуры Владимиру Мединскому обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак с просьбой не выдавать Красовскому прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей».

В итоге фильм был опубликован на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

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Технологии
Новости

YouTube удалил комедию Красовского о блокадном Ленинграде

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Видеохостинг YouTube утром в воскресенье удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского, об этом режиссер сообщил в Faceboоk. При переходе по ссылке на фильм появлялось сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». Спустя несколько часов фильм вернулся на YouTube.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.

Ранее Красовский заявил «РИА Новости», что не видит смысла подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Вместо этого он решил показать картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Против фильма выступал, в частности, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать картине Красовского, которая тогда еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей». Мединский ответил, что решение о прокатном удостоверении будет приниматься только после получения соответствующего заявления.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

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Финансы
Новости

ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать совместную криптовалюту

Ведомости
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Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило эмиратское информационное агентство WAM. Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании эмиратско-саудовского координационного совета, которое состоялось 19 января в Абу-Даби.

На начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей. Кроме того, на ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности, а также проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.

Кроме того, на заседании совета, который возглавляют наследные принцы Абу-Даби и Саудовской Аравии Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, были приняты еще шесть инициатив. Например, было решено упростить двусторонние таможенные процедуры между странами, а также провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия.

ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны начали больше внимания уделять двусторонним отношениям.

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Политика
Новости

Число погибших при взрыве на нефтепроводе в Мексике выросло до 76

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Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 76, еще несколько десятков человек остаются в больницах с ожогами разной степени тяжести, сообщила мексиканская газета El Universal. Ранее сообщалось о 66 погибших. Продолжается процедура опознания жертв случившегося, добавил губернатор штата Идальго Омар Файяд.

Взрыв на нефтепроводе Туспан — Тула в штате Идальго произошел утром 19 января. По предварительным данным, причиной стала незаконная врезка. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

С начала года новое правительство Мексики начало активную борьбу с хищениями бензина. Например, власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин. Кроме того, на все нефтеперерабатывающие заводы были введены военные.

Политика
Новости

Суд продлил срок задержания Анастасии Вашукевич на трое суток

Ведомости
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Нагатинский суд Москвы на 72 часа продлил срок задержания модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной 17 января по подозрению в вовлечении занятием проституцией, сообщает ТАСС. Судебное заседание об избрании меры пресечения для Вашукевич отложено на 22 января. Аналогичное решение суд принял в отношении ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли).

В суде Вашукевич заявила, что не признает вину. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», — приводит ее слова «Интерфакс». Вашукевич добавила, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску. «Мне хватило», — добавила она.

Граждане Белоруссии Вашукевич и Кириллов были задержаны в феврале 2018 г. в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели под арестом в тайской тюрьме десять месяцев. 15 января суд Паттайи приговорил Вашукевич и Кириллова к условному сроку, оба подсудимых признали свою вину. После этого они были депортированы в Россию.

Сразу после прилета из Таиланда в Москву Вашукевич и Кириллов снова были задержаны. Как сообщил столичный главк МВД, они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).

Вашукевич и Кириллов стали известны после того, как в феврале прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. По данным ФБК, с ними было несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

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Политика
Новости

Суд в Норвегии арестовал подозреваемого в нападении с ножом россиянина

Ведомости
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Окружной суд Осло арестовал на четыре недели россиянина, который подозревается в нападении с ножом на женщину в столице Норвегии, сообщает телекомпания NRK. Отмечается, что арестованный может быть направлен на психиатрическую экспертизу, на этом настаивает его защита. При этом сам подзащитный не считает, что ему нужно медицинское обследование, рассказал телеканалу его адвокат.

О задержании в Осло 20-летнего гражданина России (его имя не называется) по подозрению в нападении с ножом стало известно в пятницу, 18 января. Дело расследуется по статье о теракте, рассказали в норвежской спецслужбе. На допросе подозреваемый заявил, что хотел совершить террористический акт и убить несколько человек.

Россиянин прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января. В этот же день он, по версии следствия, напал на женщину в центре Осло, ударив ее ножом в спину, и попытался скрыться. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали недалеко от места преступления. По предварительным данным, сообщников у него нет.

Технологии
Новости

Bloomberg узнал о планах США ограничить деятельность китайских IT-компаний

Ведомости
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Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила указ, который может значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти ограничения разработаны в интересах национальной безопасности страны, рассказали собеседники агентства.

В указе не содержатся названия конкретных компаний, в нем также нет прямого запрета на продажу китайскими фирмами услуг на американском рынке. Но документ расширяет полномочия министерства торговли США в плане оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.

Когда указ может быть подписан, источники не уточнили. Совет национальной безопасности США не подтвердил Bloomberg информацию о готовящихся ограничениях, однако заявил, что правительство обеспечит безопасность национальных телекоммуникационных сетей. Если указ будет принят, то под удар в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE, отмечает агентство.

Huawei уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, так как он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

В пятницу, 18 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США начали уголовное расследование в отношении Huawei, заподозрив ее в краже технологий у американских партнеров.

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