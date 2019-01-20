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«Интерфакс» сообщил о вызове режиссера Красовского на допрос в полицию

Режиссера фильма «Праздник» Алексея Красовского вызвали на допрос в полицию, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По словам собеседника агентства, допрос будет проводить следователь управления экономической безопасности и противодействия коррупции столичного главка МВД. Причину вызова режиссера на допрос источник не назвал.

Красовский сообщил телеканалу «Дождь», что пока не получал никаких официальных документов от МВД. «Мне звонили люди, представляясь следователями, но следователи ли это или просто тролли, боты или сумасшедшие, я не знаю. Каких-то документов я не видел», – сказал режиссер.

Последняя работа Красовского – комедия «Праздник» – рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Фильм не показывали в кинотеатрах, потому что режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения. Вместо этого он разместил картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Утром 20 января Красовский сообщил, что видеохостинг удалил комедию. Фильм был недоступен на YouTube около четырех часов, а после этого снова появился. По словам режиссера, в представительстве YouTube ему объяснили удаление фильма ошибкой системы.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм – «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

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