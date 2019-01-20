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Фильм «Праздник» о блокадном Ленинграде вернулся на YouTube

Фильм «Праздник» Алексея Красовского снова появился на YouTube. Ранее режиссер сообщил, что видеохостинг удалил видео за нарушение условий использования. Фильм был недоступен около четырех часов, первые сообщения о том, что картина удалена, появились около десяти часов утра по московскому времени.

«Как разъяснили мне в представительстве YouTube, ошибка системы, бывает, – сказал Красовский ТАСС. – Они заверили, что больше такого не должно произойти». Комментарием корпорации Google, которой принадлежит видеохостинг, агентство не располагает.

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.

Режиссер не стал подавать заявление на получение прокатного удостоверения, потому что заранее был уверен в отказе. Еще во время производства фильма к министру культуры Владимиру Мединскому обратился секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак с просьбой не выдавать Красовскому прокатное удостоверение. По мнению Турчака, «Праздник» — это «черная комедия о трагической странице в жизни советских людей».

В итоге фильм был опубликован на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

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