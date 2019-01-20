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YouTube удалил комедию Красовского о блокадном Ленинграде

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Видеохостинг YouTube удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского, об этом режиссер сообщил в Faceboоk. При переходе по ссылке на фильм появляется сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube». 

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков. 

Ранее Красовский заявил «РИА Новости», что не видит смысла подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Вместо этого он решил показать картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января. 

Против фильма выступал, в частности, секретарь генсовета «Единой России Андрей Турчак. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать картине Красовского, которая тогда еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, "Праздник" — это "черная комедия о трагической странице в жизни советских людей". Мединский ответил, что решение о прокатном удостоверении будет приниматься только после получения соответствующего заявления.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

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Финансы
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ОАЭ и Саудовская Аравия решили создать совместную криптовалюту

Ведомости
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Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия приняли решение создать совместную криптовалюту в рамках укрепления стратегического партнерства между странами, сообщило эмиратское информационное агентство WAM. Об этой инициативе было объявлено на очередном заседании эмиратско-саудовского координационного совета, которое состоялось 19 января в Абу-Даби.

На начальном этапе использовать криптовалюту смогут только центробанки и коммерческие банки обеих стран. Целью внедрения криптовалюты называется облегчение трансграничных платежей. Кроме того, на ее примере власти ОАЭ и Саудовской Аравии планируют изучить блокчейн-технологию, провести оценку рисков в сфере кибербезопасности, а также проанализировать влияние криптовалют на финансовые рынки.

Кроме того, на заседании совета, который возглавляют наследные принцы Абу-Даби и Саудовской Аравии Мухаммед бен Зайд Аль Нахайян и Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, были приняты еще шесть инициатив. Например, было решено упростить двусторонние таможенные процедуры между странами, а также провести совместные учения по оценке устойчивости поставок жизненно важных товаров в случае кризиса или стихийного бедствия. 

ОАЭ и Саудовская Аравия являются членами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Однако на фоне кризиса вокруг Катара две страны начали больше внимания уделять двусторонним отношениям. 

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Политика
Новости

Число погибших при взрыве на нефтепроводе в Мексике выросло до 76

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Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 76, еще несколько десятков человек остаются в больницах с ожогами разной степени тяжести, сообщила мексиканская газета El Universal. Ранее сообщалось о 66 погибших. Продолжается процедура опознания жертв случившегося, добавил губернатор штата Идальго Омар Файяд.  

Взрыв на нефтепроводе Туспан — Тула в штате Идальго произошел утром 19 января. По предварительным данным, причиной стала незаконная врезка. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

С начала года новое правительство Мексики начало активную борьбу с хищениями бензина. Например, власти останавливали прокачку топлива сразу по нескольким трубопроводам для борьбы с незаконными врезками, через которые похищается бензин. Кроме того, на все нефтеперерабатывающие заводы были введены военные. 

Политика
Новости

Суд продлил срок задержания Анастасии Вашукевич на трое суток

Ведомости
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Нагатинский суд Москвы на 72 часа продлил срок задержания модели Анастасии Вашукевич (Настя Рыбка), задержанной 17 января по подозрению в вовлечении занятием проституцией, сообщает ТАСС. Судебное заседание об избрании меры пресечения для Вашукевич отложено на 22 января. Аналогичное решение суд принял в отношении ее наставника Александра Кириллова (Алекс Лесли).

В суде Вашукевич заявила, что не признает вину. «Я не виновата в том, в чем меня обвиняют», — приводит ее слова «Интерфакс». Вашукевич добавила, что не собирается «никак компрометировать» российского бизнесмена Олега Дерипаску. «Мне хватило», — добавила она.

Граждане Белоруссии Вашукевич и Кириллов были задержаны в феврале 2018 г. в Таиланде за проведение нелегального тренинга и нарушение миграционного законодательства. Они провели под арестом в тайской тюрьме десять месяцев. 15 января суд Паттайи приговорил Вашукевич и Кириллова к условному сроку, оба подсудимых признали свою вину. После этого они были депортированы в Россию.

Сразу после прилета из Таиланда в Москву Вашукевич и Кириллов снова были задержаны. Как сообщил столичный главк МВД, они подозреваются в вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст. 240 УК).

Вашукевич и Кириллов стали известны после того, как в феврале прошлого года Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального опубликовал расследование о якобы совместном отдыхе Дерипаски и вице-премьера России Сергея Приходько на яхте миллиардера в Норвегии. По данным ФБК, с ними было несколько моделей, в том числе и Вашукевич. Основой для расследования послужила ее книга «Дневник по соблазнению миллиардера» и фотографии в Instagram. Дерипаска и Приходько могли обсуждать вмешательство России в выборы президента США в 2016 г., говорил Навальный.

После этого Дерипаска подал в суд на Вашукевич и Кириллова за разглашение его персональных данных. В июле суд обязал модель и ее наставника выплатить миллиардеру по 500 000 руб.

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Политика
Новости

Суд в Норвегии арестовал подозреваемого в нападении с ножом россиянина

Ведомости
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Окружной суд Осло арестовал на четыре недели россиянина, который подозревается в нападении с ножом на женщину в столице Норвегии, сообщает телекомпания NRK. Отмечается, что арестованный может быть направлен на психиатрическую экспертизу, на этом настаивает его защита. При этом сам подзащитный не считает, что ему нужно медицинское обследование, рассказал телеканалу его адвокат.

О задержании в Осло 20-летнего гражданина России (его имя не называется) по подозрению в нападении с ножом стало известно в пятницу, 18 января. Дело расследуется по статье о теракте, рассказали в норвежской спецслужбе. На допросе подозреваемый заявил, что хотел совершить террористический акт и убить несколько человек.

Россиянин прибыл в Норвегию через Швецию в четверг, 17 января. В этот же день он, по версии следствия, напал на женщину в центре Осло, ударив ее ножом в спину, и попытался скрыться. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Нападавшего задержали недалеко от места преступления. По предварительным данным, сообщников у него нет.

Технологии
Новости

Bloomberg узнал о планах США ограничить деятельность китайских IT-компаний

Ведомости
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Администрация американского президента Дональда Трампа подготовила указ, который может значительно осложнить работу китайских государственных телекоммуникационных компаний в США, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Эти ограничения разработаны в интересах национальной безопасности страны, рассказали собеседники агентства.

В указе не содержатся названия конкретных компаний, в нем также нет прямого запрета на продажу китайскими фирмами услуг на американском рынке. Но документ расширяет полномочия министерства торговли США в плане оценки продуктов компаний и контроля за их деятельностью.

Когда указ может быть подписан, источники не уточнили. Совет национальной безопасности США не подтвердил Bloomberg информацию о готовящихся ограничениях, однако заявил, что правительство обеспечит безопасность национальных телекоммуникационных сетей. Если указ будет принят, то под удар в первую очередь попадут китайские Huawei и ZTE, отмечает агентство.

Huawei уже давно вызывает опасения у властей США. Они считают, что Китай может использовать ее оборудование для кибершпионажа, поэтому запрещают использовать его для основных сетей. С приходом Трампа к власти давление на компанию усилилось, так как он хочет положить конец краже Китаем интеллектуальной собственности американских компаний.

В пятницу, 18 января, газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти США начали уголовное расследование в отношении Huawei, заподозрив ее в краже технологий у американских партнеров.

Политика
Новости

Число погибших при взрыве на нефтепроводе в Мексике увеличилось до 66

Ведомости
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Число погибших при взрыве на нефтяном трубопроводе в Мексике увеличилось до 66, еще 76 человек остаются в больницах, сообщил губернатор мексиканского штата Идальго Омар Файяд в Twitter. Ранее сообщалось о 20 погибших и десятках пострадавших с ожогами разной степени тяжести.

Взрыв на нефтепроводе Туспан — Тула в штате Идальго произошел утром 19 января. По предварительным данным, причиной стала незаконная врезка. Большое число жертв и пострадавших объясняется тем, что в момент взрыва рядом с нефтепроводом находились местные жители, пытавшиеся слить топливо.

Пожар не скажется на поставках бензина, заявила мексиканская государственная нефтяная компания Pemex.

Бизнес
Новости

Власти Бали планируют ввести налог для туристов

Ведомости
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Власти индонезийского острова Бали намерены ввести налог для иностранных туристов в размере $10 с человека, сообщает газета Straits Times. По данным издания, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение местного парламента еще в декабре прошлого года. Собранные средства планируется направить на решение экологических проблем и сохранение культурного наследия Бали.

Налог на иностранных туристов даст острову больше возможностей для развития, заявил губернатор Бали Ваян Костер. Он подчеркнул, что налог не будет распространяться на индонезийцев.

Сейчас власти Бали решают, в какой форме взимать налог, отмечает газета. Рассматривается несколько вариантов: туристов могут обязать платить налог в аэропорту по прилете на остров или же он может быть включен в стоимость авиабилета.

Согласно данным, которые приводит Straits Times, в 2017 г. Бали посетили 5,7 млн иностранных туристов (в основном граждане Китая и Австралии), в 2018 г. — более 6 млн.

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Политика
Новости

Путин окунулся в прорубь на Крещение

Ведомости
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Президент России Владимир Путин на Крещение окунулся в прорубь, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля. «Да, Путин окунулся в проруби», — сообщила пресс-служба, уточнив, что президент принял участие в крещенских мероприятиях в Подмосковье. В отличие от прошлого года фотографий с купанием Путина в проруби в этот раз нет.

Православные 19 января отмечают один из главных христианских праздников — Крещение Господне, или Богоявление. По традиции в ночь с 18 на 19 января по всей России проходят массовые купания в прорубях и богослужения. В этом году в них приняли участие более 2,4 млн человек, сообщило МВД.

В прошлом году Путин отметил Крещение купанием в проруби у стен мужского монастыря Нило-Столбенская пустынь на Селигере. Тогда пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что президент «уже на протяжении ряда лет окунается в прорубь» на Крещение. Однако под камеры Путин сделал это впервые в 2018 г.

Крещенские купания 2019 года

Политика
Новости

РБК узнал о скором переходе советника Рогозина во внутриполитический блок Кремля

Ведомости
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Департамент информационной политики кремлевского управления по общественным проектам (УОП) возглавит советник гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Никита Анисимов, сообщает РБК со ссылкой на источники. По данным издания, Анисимов уже прошел необходимую проверку и выйдет на работу в ближайшее время.

Официального подтверждения этой информации пока нет, Анисимов на звонки и сообщения РБК не ответил.

Сейчас должность начальника департамента информационной политики УОП свободна. Ранее занимавший ее Алексей Жарич получил повышение, став референтом управления. Департамент отвечает за взаимодействие со СМИ и формирует предложения, касающиеся информационной политики внутриполитического блока Кремля.

Анисимов окончил факультет международной журналистики МГИМО. С 2000 по 2011 г. работал журналистом на НТВ, был корреспондентом кремлевского пула. В 2012 г. стал помощником Рогозина, который тогда занимал пост вице-премьера. На этой должности Анисимов отвечал за взаимодействие со СМИ. После назначения Рогозина гендиректором «Роскосмоса» его помощник перешел вместе с ним в госкорпорацию, получив должность советника.

Бизнес
Новости

Депутаты двух регионов попросили списать долги жителей за газ по примеру Чечни

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Депутаты башкирского и чувашского парламентов от КПРФ Дмитрий Чувилин и Константин Степанов направили региональным прокурорам обращения с просьбой через суд списать долги местных жителей за газ по примеру чеченских коллег. Об этом они сообщили на своих страницах в социальной сети «В контакте».

«Составил депутатский запрос прокурору Республики Башкортостан Андрею Ивановичу Назарову, чтобы башкирская прокуратура, так же как и их чеченские коллеги, обратилась в суд и списала с наших жителей все долги. Уверен, что справедливость и законность восторжествует и у нас», — написал Чувилин.

Степанов сообщил, что в своем обращении к прокурору Чувашской Республики попросил проверить деятельность «Газпрома» в регионе. «В Чечне прокуратура выиграла суд и помогла списать безнадежные 9 млрд, которые негативно сказывались на соцнапряженности граждан. А мы чем хуже?» — написал депутат.

Заводской районный суд Грозного 16 января принял решение о списании 9 млрд руб. задолженности населения Чечни за газ, признав эту сумму «безнадежной к взысканию». Ранее прокуратура заявила, что долг не был списан из-за незаконного бездействия компании «Газпром межрегионгаз Грозный». Предъявление компанией требований об оплате задолженности создавало среди населения социальную напряженность и могло привести к массовым протестам, считают в надзорном ведомстве. По этой причине прокуратура подала иск в суд о списании долга, поясняла прокуратура.

«Газпром межрегионгаз Грозный» обжаловал решение суда о списании долга. Компания также сообщила, что каждый месяц подает в суд иски о взыскании задолженности с жителей Грозного, а также напоминает гражданам о необходимости платить по счетам.

Технологии
Новости

WP узнала о грозящем Facebook рекордном штрафе за утечку данных пользователей

Ведомости
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Федеральная торговая комиссия США (FTC) может наложить рекордный по размеру штраф на Facebook за то, что компания не обеспечила конфиденциальность личных данных своих пользователей, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, представители FTC недавно провели встречу, на которой обсудили возможность наложения штрафа на Facebook. Окончательные результаты расследования и сумма штрафа могут быть обнародованы в ближайшее время, говорят собеседники газеты. Штраф на компанию будет наложен, если FTC решит, что Facebook нарушил соглашение, по которому он обязан уведомлять пользователей и спрашивать разрешение на передачу их данных сторонним приложениям.

Отмечается, что штраф FTC может стать первым крупным наказанием для Facebook в США за передачу личных данных пользователей компании Cambridge Analytica. Ожидается, что сумма штрафа будет больше $22,5 млн — на столько FTC оштрафовала Google в 2012 г. за то, что он отслеживал действия пользователей в интернете.

О том, что британская Cambridge Analytica собирала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей, сообщили в марте The New York Times и The Observer. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также с организаторами кампании за выход Великобритании из Евросоюза. Действия Cambridge Analytica могли затронуть более 87 млн пользователей соцсети.

В октябре британское управление уполномоченного по вопросам информации оштрафовало Facebook за утечку личных данных на 500 000 фунтов стерлингов ($644 000). Это максимально возможный штраф с учетом срока давности по этому делу.

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