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YouTube удалил комедию Красовского о блокадном Ленинграде

Видеохостинг YouTube удалил фильм «Праздник» Алексея Красовского, об этом режиссер сообщил в Faceboоk. При переходе по ссылке на фильм появляется сообщение: «Видео удалено за нарушение условий использования YouTube».

Фильм «Праздник» рассказывает о состоятельной семье, которая в блокадном Ленинграде собирается встречать Новый год. Главные роли в фильме исполнили Алена Бабенко, Ян Цапник, Павел Табаков.

Ранее Красовский заявил «РИА Новости», что не видит смысла подавать заявление на получение прокатного удостоверения, так как заранее уверен в отказе. Вместо этого он решил показать картину на YouTube. Премьера состоялась в интернете в ночь на 3 января.

Против фильма выступал, в частности, секретарь генсовета «Единой России Андрей Турчак. Он обратился к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой не выдавать картине Красовского, которая тогда еще находилась в производстве, прокатное удостоверение. По мнению Турчака, "Праздник" — это "черная комедия о трагической странице в жизни советских людей". Мединский ответил, что решение о прокатном удостоверении будет приниматься только после получения соответствующего заявления.

Алексей Красовский дебютировал в качестве режиссера в 2011 г. с сериалом «Откровения». В 2016 г. вышел его первый полнометражный фильм — «Коллектор» с Константином Хабенским в главной роли.

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