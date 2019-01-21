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СКР возбудил дело по факту гибели людей при пожаре на судах в Керченском проливе

По факту гибели людей в результате пожара на двух судах под флагом Танзании в районе Керченского пролива возбуждено уголовное дело. Об этом сообщается в Twitter Следственного комитета.

По версии следствия, около 18.00 по московскому времени в 16 милях от побережья произошло возгорание двух торговых судов – «Канди» и «Маэстро».

Как сообщил Росморречфлот, погибли не менее 11 человек, еще 12 удалось спасти. По предварительным данным агентства, оба судна были на якорной стоянке в нейтральных водах. На одном из них произошел взрыв, после чего огонь перекинулся на другое судно.

Всего на судах находился 31 человек. На первом – 17 человек, из которых девять граждан Турции и восемь граждан Индии. На втором – 14 человек: семь граждан Турции и семь граждан Индии.