Суд отклонил иск оппозиционных депутатов к властям Москвы из-за реагентов
Тверской суд Москвы отклонил иск муниципальных депутатов Ильи Яшина, Константина Янкаускаса и Юлии Галяминой к департаменту ЖКХ Москвы. Об этом сообщили Янкаускас и Галямина в Twitter. Оба депутата отметили, что собираются обжаловать это решение в Мосгорсуде.
Суд не нашел оснований для удовлетворения исковых требований истцов, цитирует «Интерфакс» пресс-секретаря суда Светлану Скачкову.
В начале февраля Яшин, Янкаускас и Галямина подали в Тверской суд иск к департаменту ЖКХ Москвы, потребовав исключить использование в столице химических противогололедных реагентов. По мнению муниципальных депутатов, это нарушает нормы Конституции, а также законодательства об охране окружающей среды и о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения. В своем иске они сослались на исследование профессоров МГУ Владимира Королева и Вячеслава Соколова, а также кандидата геолого-минералогических наук Евгения Самарина. Ученые пришли к выводу, что применяемые в Москве реагенты могут вызвать раздражение кожи и дыхательных путей у человека и животных, а также приводят к деградации почвенной экосистемы.