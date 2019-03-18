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Австралия ввела новые санкции против России вслед за США и ЕС

Австралия расширила санкции в отношении России из-за ситуации в Керченском проливе, говорится в заявлении австралийского министра иностранных дел Мэрис Пэйн. В санкционный список попали десять человек.

«Мы призываем Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая территориальные воды», – отмечается в сообщении. Пэйн также призвала Россию освободить украинских моряков.

В частности, в санкционный список Австралии попали семеро россиян. Это руководитель пограничного управления спецслужбы по Крыму Сергей Станкевич, его заместитель Андрей Шеин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму и Севастополю Руслан Ромашкин, капитан сторожевого корабля «Дон» Алексей Саляев, капитан корабля «Изумруд» Андрей Шипицин, капитан противолодочного корабля «Суздалец» Сергей Щербаков, начальник службы в Керчи пограничного управления ФСБ по Крыму Алексей Шатохин.

Еще три человека, попавшие под санкции Австралии, – это лидер самопровозглашенной ЛНР Леонид Пасечник, председатели народных советов самопровозглашенных ЛНР и ДНР Денис Мирошниченко и Владимир Бидевка.

В пятницу, 15 марта, санкции против России из-за ситуации в Керченском проливе расширили США, Канада и Евросоюз. В американский список попали шесть человек и восемь компаний, в европейский – восемь человек, а в канадский – 114 человек и 15 юридических лиц.

Конфликт в Керченском проливе между Россией и Украиной произошел в конце ноября прошлого года. Тогда российские пограничники задержали два украинских артиллерийских катера и баркас, а также их экипажи. Всего были задержаны 24 человека, позже они были арестованы и переведены в московские СИЗО. Российские власти заявили, что украинские корабли пересекли границу России незаконно. В свою очередь украинские власти сказали, что запрашивали разрешение на проход.

Задержанные корабли ВМС Украины доставлены в Керчь