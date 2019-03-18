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Путин подписал законы о фейкньюс и неуважении к власти

Президент России Владимир Путин подписал законопроекты, вводящие административную ответственность за распространение в СМИ и интернете фейковых новостей и информации, выражающей в неприличной форме неуважение к госвласти. И первый, и второй документы опубликованы на портале правовой информации.

Против законопроектов выступал председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов. Он просил Путина отправить их на доработку.

Документы внесли на рассмотрение Госдумы сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова, а также депутат Госдумы Дмитрий Вяткин. Нижняя палата приняла их в третьем чтении 7 марта, а верхняя – 13 марта.

Первый законопроект относит к фейковым новостям заведомо недостоверную общественно значимую информацию, которая публикуется под видом достоверных сообщений и создает угрозу жизни или здоровью граждан, имуществу либо может повлечь массовое нарушение общественного порядка. Такая информация будет блокироваться во внесудебном порядке по инициативе генпрокурора или его заместителей. Закон предусматривает штрафы за публикацию фейковой информации: максимальный штраф для граждан – 400 000 руб., для должностных лиц – 900 000 руб., для юрлиц – 1,5 млн руб.

Второй законопроект относит к оскорбительной информацию, которая в неприличной и оскорбляющей человеческое достоинство форме выражает явное неуважение к обществу, государству, госсимволам, Конституции и органам власти. Тем, кто опубликует такую информацию, Роскомнадзор даст сутки на ее удаление и заблокирует эти ресурсы лишь в случае, если они не выполнят требований. Этим документом также предусмотрены штрафы. В случае нарушения в первый раз граждане заплатят за это от 30 000 до 100 000 руб. (было от 1000 до 5000 руб.). Во второй – от 100 000 до 200 000 руб. (возможен и арест на 15 суток), а в третий и последующие разы – от 200 000 до 300 000 руб. (или арест на срок до 15 суток).