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ФСБ направила в Госдуму замечания к законопроекту о криптовалютах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) направила в Госдуму замечания к законопроекту о цифровых финансовых активах, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова. ФСБ указывает, что в документе не отрегулирован вопрос отмывания денег с помощью криптовалют.

Депутат признал, что этот момент действительно не прописан в законопроекте «ввиду сложности и дискуссионности позиции по этому вопросу». По словам Аксакова, он будет урегулирован до конца года. Парламентарий предложил создать для этого рабочую группу на базе комитета и включить в нее представителей ФСБ, Росфинмониторинга, Минфина, Минэкономразвития и Центробанка.

Присутствовавший на заседании комитета сотрудник ФСБ Максим Медведев подтвердил, что ведомство направило соответствующее предложение. Он уточнил, что в текущей версии законопроект «излишне технологичный» и привязан к определенной технологии – блокчейн.

Ранее РБК писал, что ЦБ планирует ограничить покупку криптовалют неквалифицированными инвесторами определенной суммой – возможно, в 600 000 руб. Сейчас столько денег неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в проекты, финансируемые с помощью краудфандинга. Позже Аксаков пояснил, что речь идет об участии в проектах по первичному размещению токенов ICO.