Руководителю грозненского «Мемориала» дали четыре года колонии-поселения
Шалинский городской суд Чечни приговорил руководителя чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева к четырем годам колонии-поселения, передает корреспондент «Дождя». Адвокат Титиева заявил «Интерфаксу», что приговор будет обжалован.
Титиева задержали 9 января 2018 г. МВД по Чечне заявило, что нашло в его машине пакет с наркотическим веществом. На него завели дело по ст. 228 УК РФ (хранение наркотиков в крупном размере). Правозащитник свою вину отрицал. Он утверждал, что наркотики ему подбросили.
Председатель Совета по правам человека (СПЧ) при президенте Михаил Федотов просил руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить задержание Титиева. Позже он предложил передать расследование дела из МВД Чечни в центральный аппарат. С этой же просьбой выступили 60 деятелей искусства, науки, а также журналисты, в частности телеведущий Леонид Парфенов, писательница Людмила Улицкая, актриса Чулпан Хаматова, режиссер Павел Лунгин.
Руководитель Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал Федотова за позицию по этому делу, а Кремль, комментируя слова Кадырова, подчеркивал, что СПЧ нельзя обвинить в некомпетентности, так как это представительный орган.