Минэнерго перераспределит обязанности Текслера между другими заместителями
Минэнерго в ближайшее время перераспределит обязанности первого замминистра энергетики Алексея Текслера между другими заместителями, передает ТАСС со ссылкой на сообщение министерства.
19 марта Текслер был назначен исполняющим обязанности губернатора Челябинской области вместо ушедшего в отставку Бориса Дубровского. Последние несколько месяцев Текслер курировал электроэнергетическую отрасль, указывает Минэнерго: под его руководством реализовывалась государственная политика по отдельным направлениям в сфере ТЭК и смежных отраслях.
Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщил, что решение о назначении нового заместителя министра, курирующего электроэнергетику, будет принято в максимально короткие сроки. По данным издания, на эту должность претендуют директор департамента по оперативному контролю Минэнерго Евгений Грабчак и бывший член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов.
Грабчак, победитель последнего конкурса «Лидеры России», курирует электроснабжение Крыма. Мирсияпов был членом правления «Интер РАО» восемь лет.