Губернатор Челябинской области ушел в отставку

Екатерина Сычкова / URA.RU / TASS

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский направил обращение президенту Владимиру Путину с просьбой отправить его в отставку. Об этом говорится в его заявлении на сайте регионального правительства. «Это мое личное решение», – написал Дубровский. Он поблагодарил жителей области и выразил уверенность, что поступает правильно. «Сделано многое, но впереди новые цели и задачи», – подчеркнул Дубровский.

Путин принял его отставку, а временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, рассказал «РИА Новости» пресс-секретарь Дмитрий Песков. Выборы губернатора Челябинской области назначены на сентябрь 2019 г.

Дубровский стал исполняющим обязанности руководителя региона в январе 2014 г. В сентябре того же года он победил на губернаторских выборах, набрав 86,37% голосов. До этого назначения Дубровский занимал должность гендиректора Магнитогорского металлургического комбината. В 2012 и 2013 гг. он был включен в список 25 самых дорогих топ-менеджеров России по версии Forbes.

Текслер с 1990 по 2007 г. занимал различные должности в «Норильском никеле». В 2008–2009 гг. был руководителем администрации Норильска. Заместителем министра энергетики он стал в 2013 г., а с ноября 2014 г. занимал должность первого замминистра.

Политолог Аббас Галлямов считает Челябинскую область очень сложным регионом: «Там сильны протестные настроения и очень слабая вертикаль власти. Главы районных администраций ведут себя по отношению к администрации без особого пиетета». Кроме того, там традиционно сильны независимые от губернатора элиты – особенно металлурги, говорит он: «Также силовики привыкли играть в собственные игры, здесь достаточно вспомнить судьбу [экс-губернатора Михаила] Юревича». Юревич ушел в отставку в 2014 г. с поста губернатора области, в 2017 г. ему заочно предъявили обвинение в получении взятки.

Разговоры об уходе Текслера начались около двух лет назад, говорит Галлямов: «Он слишком близок к [министру энергетики Александру] Новаку, поэтому любой, кто желал ослабления последнего, пытался добиться перевода первого на другую работу. Сейчас, видимо, подвернулся удачный случай: освободилось место руководителя в металлургическом крае, а Текслер как раз металлург. Под этим соусом его и подали Кремлю – что он сможет с местными элитами на своем «металлургическом языке» договориться». Еще один аргумент в пользу Текслера – он имеет опыт управления не только отраслями, но и территориями, так как был главой Норильска, добавляет эксперт.

Источники «Ведомостей» рассказывали, что на этой неделе произойдет новая серия губернаторских отставок. По их словам, это может коснуться от трех до шести руководителей регионов. Все они были единодушны в том, что уйдет Марина Ковтун (Мурманская обл.), а среди других кандидатов называли Дубровского, Александра Бердникова (Республика Алтай) и Юрия Берга (Оренбургская обл.). Под вопросом судьба Алексея Орлова (Калмыкия) и Андрея Бочарова (Волгоградская обл.), утверждали источники.