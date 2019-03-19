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«Коммерсантъ»: победитель «Лидеров России» может стать замминистра энергетики

На должность заместителя министра энергетики, курирующего электроэнергетику, претендуют два человека: директор департамента по оперативному контролю Минэнерго Евгений Грабчак и бывший член правления «Интер РАО» Ильнар Мирсияпов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Ранее эту должность занимал Алексей Текслер, который был также первым заместителем министра энергетики. Во вторник, 19 марта, Владимир Путин назначил его временно исполняющим обязанности губернатора Челябинской области.

Грабчак курирует электроснабжение Крыма, в его зону ответственности входило строительство двух новых ТЭС на полуострове, из-за чего он попал под санкции США. Кроме того, он победитель последнего конкурса «Лидеры России». Мирсияпов был членом правления «Интер РАО» восемь лет, он курировал в разное время стратегическое развитие компании и взаимодействие с органами власти, но покинул свой пост после ареста по обвинению в шпионаже своей коллеги Карины Цуркан.

Как отмечают собеседники «Коммерсанта», решение о назначении нового заместителя министра будет принято в максимально короткие сроки.