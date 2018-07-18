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Правление «Интер РАО» покинул топ-менеджер по связям с органами власти

Совет директоров «Интер РАО» досрочно прекратил полномочия члена правления Ильнара Мирсияпова. Новым членом правления избрана Александра Панина. Об этом говорится в сообщении компании.

Мирсияпов с конца июня отвечал в «Интер РАО» за взаимодействие с органами власти (Government Relations, GR) , ранее – за стратегию. Панина - заместитель гендиректора по маркетингу и сбыту «Интер РАО – Управление электрогенерацией», в конце июня она стала врио руководителя блока трейдинга «Интер РАО», заменив арестованную по подозрению в шпионаже в пользу Румынии Карину Цуркан. В середине июля на посту гендиректора «Интер РАО – Электрогенерация» Тимура Липатова сменил советник предправления «Интер РАО» Александр Корешев.

Ранее газета «Коммерсантъ» писала со ссылкой на источники, что в «Интер РАО» после обвинений в адрес Цуркан начнется волна увольнений и компанию могут покинуть несколько топ-менеджеров, в частности Мирсияпов и Липатов. По данным собеседников издания, Мирсияпов может перейти в одно из федеральных ведомств. По информации издания, Липатов может возглавить компанию «Силовые машины» по приглашению ее владельца Алексея Мордашова.

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан была задержана 15 июля и помещена под стражу по решению суда. В отношении Цуркан возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже. Ее обвиняют в сборе и передаче сведений, составляющих гостайну, в интересах ряда иностранных государств, в том числе Румынии. После ареста «Интер РАО» досрочно прекратила полномочия топ-менеджера.