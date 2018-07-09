«Коммерсантъ» узнал о новых увольнениях в «Интер РАО»

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Борис Джонсон рассказал о причинах ухода в письме Терезе Мэй

Борис Джонсон, подавший в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании, написал письмо британскому премьеру Терезе Мэй. В нем он назвал причины, по которым решил уйти в отставку. Полный текст письма приводит BBC.

Основной причиной ухода Джонсон назвал осознание того, что в правительстве не поддерживают его позицию по Brexit. «В пятницу я признал, что у меня слишком мало сторонников, чтобы рассчитывать на победу, и поздравил Вас с тем, что Вы хотя бы смогли достичь решения кабинета министров о направлении дальнейшего движения. Как я сказал тогда, для правительства «время пения настало». Проблема в том, что за уикенд мне так и не удалось выдавить из себя хоть слово этой песни. Наш принцип - коллективная ответственность. Поскольку совесть не позволяет мне поддержать упомянутые предложения, я заключил, что, к несчастью, должен уйти», - говорится в письме.

Джонсон считает, что идея Brexit «умирает, задушенная бессмысленной неуверенностью в себе», а выбранный Мэй курс свидетельствует о том, что Великобритания движется «к статусу колонии». «Вряд ли в этом есть какие-то экономические или политические преимущества» - отметил он.

По его словам, одобренный правительством Великобритании план Brexit не позволит стране самостоятельно решать вопросы иммиграционной политики, принимать законы в интересах страны, а также распоряжаться денежными потоками.

Джонсон поблагодарил сотрудников британского МИДа за плодотворную совместную работу. «Я горжусь сотрудниками и сотрудницами нашей дипломатической службы. За последние несколько месяцев они показали, сколько друзей есть у этой страны по всему миру, когда 28 правительств приняли решение о высылке российских шпионов в качестве беспрецедентного протеста против покушения на убийство Скрипалей», - отметил он.

Джонсон подал в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании сразу после того, как об уходе объявил министр по Brexit Дэвид Дэвис.