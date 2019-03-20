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Госдума создала рабочую группу для подсчета нанесенного Крыму ущерба от Украины

Госдума создает рабочую группу, которая оценит ущерб экономике Крыма от действий Украины. Об этом председатель нижней палаты Вячеслав Володин сообщил на заседании нижней палаты парламента, передает «Интерфакс». Руководителем группы он предложил назначить первого вице-спикера Ивана Мельникова. «Возражений нет? Решение принимается», – объявил Володин.

По его словам, 20 марта вред и ущерб, который нанесла Украина Крыму и Севастополю «за 23 года аннексии», будет обсуждаться на совете Госдумы. После этого будут приниматься конкретные решения, сообщил Володин. «И будем, – продолжил он, – переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых мы постараемся с привлечением экономистов, ученых, Академии наук, с участием представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ».

О том, что Украину необходимо обязать компенсировать потери, которые Крым понес за то время, пока находился в ее составе, Володин заявил 15 марта на совместном заседании совета нижней палаты и Госсовета Крыма, приуроченном к пятилетию присоединения полуострова к России.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявление Володина, отмечал, что в Кремле такой вопрос не рассматривался. «А относительно того, является ли это какой-то новой инициативой или на чем зиждется, наверное, лучше все-таки узнавать в Госдуме», – подчеркнул он.