ЦИК назвал претендента на мандат Алферова вместо Грудинина
Мандат депутата Госдумы, освободившийся после смерти физика Жореса Алферова, передадут депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения компартии Петру Медведеву. Об этом сообщил член ЦИК Евгений Шевченко, передает «РИА Новости».
По его словам, ЦИК будет действовать по закону и передаст мандат первому человеку в региональный группе, которая не получила мандат после выборов. «Это группа Красноярский край и Хакасия, первый номер там Петр Петрович Медведев», – добавил Шевченко (цитата по ТАСС).
Мандат будет передан «в разумные сроки», отметил он.
Ранее 21 марта ЦИК отказался передать мандат, вакантный после смерти Алферова, бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Такое решение объяснили тем, что у Грудинина были иностранные счета в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.
Лауреат Нобелевской премии по физике Жорес Алферов умер 2 марта в Петербурге на 89-м году жизни. Его избрали депутатом в составе общефедеральной части списка КПРФ.