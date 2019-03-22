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Белый дом отказался предавать огласке документы по переговорам Трампа с Путиным

Запрос конгрессменов от демпартии о предоставлении документов, связанных с личными переговорами президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, не получил поддержки Белого дома. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на письмо адвоката администрации Трампа Пэта Чиполлоне конгрессменам.

Чиполлоне указал на конфиденциальность этой информации и пояснил авторам, что их просьба выходит за рамки полномочий конгресса. Также представитель Белого дома заметил, что раскрытие содержания неофициальных бесед Трампа может оказать пагубное влияние его способность вести переговоры с президентами других стран в будущем. «Президент должен иметь возможность вступать в дискуссии с иностранными лидерами, не опасаясь, что эти сообщения будут раскрыты и использованы в партизанских политических целях. И иностранные лидеры также должны быть уверены в этом», – настаивает адвокат Белого дома.

В начале марта три комитета палаты представителей США – по разведке, иностранным делам и правительственному надзору – обратились к Белому дому и госдепартаменту с просьбой предоставить подробную информацию о переговорах Трампа с Путиным. Они ссылались на сообщения СМИ о том, что президент США неоднократно пытался скрыть детали своих разговоров с российским лидером.

Авторы запросов хотели бы получить возможность задать вопросы переводчикам и лингвистам, которые присутствовали на личных встречах Путина и Трампа и помогали их телефонному общению. Председатели комитетов, в частности, попросили об интервью у сотрудников, которые были на их встречах на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 г., а также в Хельсинки в июле 2018 г. По данным The Washington Post, на встрече в Гамбурге Трамп запретил переводчику с американской стороны разглашать детали переговоров и даже забрал у него конспекты.