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ЦИК: суд признал незаконным решение КПРФ передать Грудинину мандат депутата

Мещанский суд Москвы признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ передать бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, сообщил «Интерфаксу» заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев. Помимо этого суд обязал ЦИК немедленно передать этот мандат, ставший вакантным после смерти академика Жореса Алферова, другому кандидату в соответствии с предусмотренным законом порядком, добавил Булаев.

Зампред ЦИК уточнил, что решение суда было вынесено по заявлению бывшего министра спорта Бориса Иванюженкова, который ранее баллотировался в Госдуму по подмосковному списку КПРФ. Коммунист настаивал на том, что партия должна предлагать вакантный мандат кандидатам, находившимся на более высоких местах (Иванюженков на выборах 2016 г. был шестым, Грудинин – девятым).

«Это выяснения отношений внутри партии, к ним ЦИК не имеет отношения. Но в данном случае суд подтвердил правомерность наших рассуждений», – констатировал Булаев. Он добавил, что в свете этого призывы лидера КПРФ Геннадия Зюганова к роспуску ЦИК, которые он озвучил на митинге 23 марта, «звучат, мягко говоря, по-дурацки».

В понедельник, 18 марта, президиум ЦК КПРФ проголосовал за передачу Грудинину мандата депутата Госдумы. Однако ЦИК на заседании 21 марта отклонил соответствующее постановление. Официальной причиной стало наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г. Мандат Алферова теперь передадут депутату законодательного собрания Красноярского края Петру Медведеву.

КПРФ обжаловала в Верховном суде отказ ЦИК передать мандат Грудинину. Кроме того, в субботу на проспекте Академика Сахарова в Москве прошел согласованный митинг партии под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!», в котором, по данным полиции, приняли участие порядка 2500 человек. Выступая с трибуны, Зюганов призвал распустить текущий состав ЦИК.

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