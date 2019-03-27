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Абызов отказался признать вину

Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов не считает себя виновным, передает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката экс-чиновника Александра Асниса. «Вины не признает категорически», — уточнил он.

По словам адвоката, в среду, 27 марта Басманный суд Москвы изберет меру пресечения для бывшего министра.

Во вторник, сотрудники правоохранительных органов задержали Абызова. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против него по по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) УК. Абызову грозит до 20 лет тюрьмы. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. экс-чиновник был бенефициаром офшоров и возглавлял преступное сообщество. Совместно с еще пятью фигурантами дела бывший министр обманул акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (компании производят электричество в Новосибирской области), похитил 4 млрд руб. и вывел денежные средства за границу, считают в СКР. По мнению ведомства, в результате мошеннических действий под угрозу было поставлено развитие и энергетическая безопасность нескольких российских регионов.

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