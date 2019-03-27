Политика

Новости

Адвокат рассказал подробности задержания Абызова

Экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве, задержали в его доме в Подмосковье, где он постоянно проживает с семьей с момента отставки. Об этом журналистам рассказал его адвокат Александр Аснис.

Он отметил, что информация о задержании Абызова на трапе самолета и о том, что его «выманили» в Россию, не соответствует действительности.

По словам Асниса, дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – сказал адвокат (цитата по «Интерфаксу»).

Абызова задержали 26 марта в Москве. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, писал, что его «выманили» в Россию, так как в последнее время он проживал за рубежом – в Италии и США. По словам другого собеседника агентства, Абызов приехал в Россию примерно неделю назад «на день рождения одного из своих бывших коллег».

Абызова обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он и еще пятеро фигурантов уголовного дела похитили 4 млрд руб. путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, и вывели деньги за рубеж. Абызов вину не признает.