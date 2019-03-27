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Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, заявил президент США Дональд Трамп. Его слова приводит агентство Bloomberg. Трамп также потребовал от Москвы прекратить поддержку венесуэльского президента Николаса Мадуро. Такое заявление он сделал во время встречи в Белом доме с Фабианой Росалес, супругой Хуана Гуайдо, которого США и некоторые другие страны признали законным лидером Венесуэлы.

До этого вице-президент США Майк Пенс призвал Путина прекратить переговоры с Мадуро и заявил, что действия российских военных в этой стране были «нежелательной провокацией».

В выходные в Венесуэлу прибыли два самолета ВВС России с военными. Правительство Венесуэлы подтвердило эту информацию, не уточняя подробностей. Reuters сообщил, что в аэропорт Каракаса прибыли почти 100 военнослужащих. По данным Flightradar24, самолеты Ил-62 и Ан-124 вылетели в Каракас 22 марта с аэродрома «Чкаловский», сделав по пути остановку в Сирии. Дипломатический источник «РИА Новости» в Каракасе утверждал, что российские военные приехали «для участия в двусторонних консультациях». «У России [с Венесуэлой] есть ряд контрактов, которые находятся в стадии выполнения, в том числе контракты по военно-техническому сотрудничеству», – говорил он.

Reuters писал также, что среди российского контингента, прибывшего в Венесуэлу, есть военнослужащие сил спецназначения, а также специалисты по кибербезопасности. Неназванный американский чиновник уточнял в беседе с агентством, что США воспринимают приезд российских военных как «безрассудную эскалацию» ситуации в Венесуэле.