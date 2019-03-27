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Мэй пообещала уйти в отставку в случае поддержки ее сделки по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ходе обращения к депутатам-однопартийцам заявила, что готова уйти в отставку в случае принятия ее сделки по Brexit. Расшифровку ее выступления опубликовал в твиттере корреспондент BBC Ник Эрдли.

Журналист отмечает, что, по словам депутатов, принимавших участие в заседании, Мэй не назвала конкретную дату, но сказала, что покинет пост до следующей фазы переговоров по Brexit. Премьер-министр считает, что возглавить правительство должен будет представитель консервативной партии.

Ранее политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон заявлял, что Мэй готова уйти в отставку, если парламент одобрит подготовленную правительством сделку по Brexit. Он отметил, что Мэй не сообщила каких-либо других условий отставки, поэтому парламентарии сомневаются в том, что она выполнит обещание. По мнению Пестона, премьер-министр все равно не наберет достаточно голосов, даже если консерваторы и члены Демократической юнионистской партии Северной Ирландии поддержат сделку.

Если британские депутаты поддержат сделку, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. В ином случае Великобритания должна «указать дальнейший путь» до 12 апреля и покинуть ЕС в эту дату.