Политика

Новости

Reuters: Мэй пообещала уйти в отставку в случае одобрения ее сделки по Brexit

Премьер Великобритании Тереза Мэй пообещала уйти в отставку, если парламент одобрит подготовленную ее кабинетом сделку по Brexit, рассказал Reuters политический обозреватель телеканала ITV Роберт Пестон.

«Мне достоверно сообщили, что Тереза Мэй сказала Борису Джонсону, Иану Дункану Смиту, Стиву Бейкеру, Джейкобу Рису Моггу, Дэвиду Дэвису и другим в своем загородном доме Chequers, что она уйдет, если они проголосуют за ее сделку», – сообщил Пестон.

По информации обозревателя, Мэй не сообщила каких-либо других условий своей отставки, из-за чего парламентарии сомневаются в том, что она выполнит обещание. Если Мэй убедит консерваторов и членов Демократической юнионистской партии Северной Ирландии проголосовать за сделку, то она все равно не наберет большинства голосов, считает Пестон.

Британская газета The Times со ссылкой на источники 24 марта сообщила, что не менее 11 министров британского правительства собираются потребовать от Мэй уйти в отставку. По информации издания, заговорщики собираются выдвинуть свои требования 25 марта. По словам источников, министры выступают за то, чтобы премьером стал заместитель Мэй Дэвид Лидингтон. Ему предстоит «обеспечить продление переговоров с ЕС, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit», утверждал один из источников. Среди других кандидатов на пост премьера газета называла министра иностранных дел Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Сейчас Мэй пытается согласовать с британским парламентом и Европарламентом новую дату и условия выхода Великобритании из ЕС. На следующей неделе британские депутаты должны будут одобрить или отклонить заключение новой сделки с Брюсселем. Если парламентарии проголосуют за новую сделку, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если нет, то Мэй придется до 12 апреля найти выход из сложившейся ситуации.

Марш против Brexit