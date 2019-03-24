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The Times узнала о заговоре британских министров против Терезы Мэй

Как минимум 11 министров британского правительства намерены обратиться к премьеру Терезе Мэй, потребовав, чтобы она ушла в отставку, пишет британская газета The Times со ссылкой на источники. По данным издания, заговорщики договорились озвучить это требование на встрече министров в понедельник, 25 марта. «Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером», – заявил один из собеседников издания.

Не менее шести министров из числа противников Мэй выступают за то, чтобы пост премьера занял вице-премьер Дэвид Лидингтон. «Работа Дэвида будет заключаться в том, чтобы обеспечить продление переговоров с Евросоюзом, найти консенсус в том, что касается новой политики относительно Brexit», – сказал один из собеседников The Times. Среди других возможных претендентов на пост премьера издание называет министра иностранных дел Джереми Ханта и министра по делам окружающей среды Майкла Гоува.

Премьер Тереза Мэй сейчас пытается согласовать с британским парламентом и Европарламентом новую дату и условия выхода Великобритании из ЕС. На следующей неделе британские депутаты должны проголосовать за или против новой сделки с Брюсселем. Если она будет одобрена, то Великобритания выйдет из ЕС 22 мая. Если нет, то Мэй до 12 апреля должна будет решить, как события будут развиваться дальше.

На фоне нестабильной ситуации в стране выросло число противников Brexit. Петиция против выхода Великобритании из ЕС собрала уже более 4 млн подписей. В субботу в Лондоне прошел марш против Brexit, на который вышли сотни тысяч британцев.

Марш против Brexit