Великобритании разрешили задержаться в Евросоюзе и после 29 марта

Давление на Мэй внутри страны усиливается Tim Ireland / AP Photo

Наступившая неделя должна стать решающей для Brexit, считают британские СМИ. По данным The Guardian, во вторник может пройти третье голосование по соглашению с Евросоюзом, предложенному правительством Терезы Мэй. Хотя депутаты отклоняли его уже дважды, премьер намерена снова вынести сделку на голосование, но лишь в случае, если будет уверена, что ее поддержат, отмечает газета. Это связано с тем, что лидеры ЕС на саммите в четверг согласились перенести дату Brexit с 29 марта на 22 мая, но только при условии поддержки соглашения в парламенте. В противном случае Великобритания выйдет из ЕС уже 12 апреля, а Лондон до этой даты должен будет «указать дальнейший путь». Если выход из тупика не будет найден, страна может выйти из ЕС без соглашения.

Изначально Мэй пыталась убедить лидеров ЕС перенести Brexit на 30 июня, но председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер настоял на том, что страна должна покинуть ЕС до выборов в Европарламент 23 мая. А 12 апреля – последний день, когда британское правительство может издать указ об участии страны в этих выборах, поясняет Financial Times. До этого все варианты остаются возможными, но если Лондон не примет решение к этому дню, то длительный перенос Brexit станет невозможен, предупредил председатель Европейского совета Дональд Туск.

В связи с этим палата общин, возможно, проведет в среду так называемое ориентировочное голосование сразу по шести вариантам дальнейших действий, включая отмену Brexit и повторный референдум. Это необходимо, чтобы понять, нет ли альтернативного сделке Мэй варианта, который устроил бы большинство парламентариев. Хотя некоторые из них считают, что выносить на голосование так много опций после двух лет переговоров «нелепо и инфантильно» и станет «национальным унижением», передает BBC News.

Между тем давление на Мэй внутри страны усиливается. Петиция против Brexit, опубликованная на сайте парламента, собрала уже около 5 млн подписей, в субботу в Лондоне прошел марш против Brexit, собравший сотни тысяч человек, а в воскресенье The Times сообщила, что как минимум 11 министров намерены уже в понедельник потребовать отставки премьера. «Конец близок. Через 10 дней она не будет премьером», – заявил один из собеседников газеты. Если Мэй пообещает уйти, она может обеспечить поддержку сделки в парламенте, сказал BBC News высокопоставленный консерватор.

Те, кто выступает за отставку Мэй, рассчитывают, что на ее место придет более договороспособный человек, говорит директор исследовательской компании Europe Insight Андрей Куликов: «Мэй не готова на компромиссы и продолжает настаивать на соглашении 2018 г. Есть даже статистика о том, какие одинаковые слова она все время употребляет, говоря о Brexit». Парламент уже высказывал идею о перехвате у правительства инициативы формирования повестки заседаний и новый премьер может в этом помочь – тогда будет возможно провести голосование не только по плану Мэй, но и по другим вариантам, которые она вообще не готова обсуждать, полагает эксперт: «Что касается плана Мэй, вряд ли она вынесет его на третье голосование: ирландские юнионисты подтвердили, что не поддержат сделку в нынешнем виде, а без них у Мэй практически нет шансов». Вокруг варианта с повторным референдумом тоже ведется сложная политическая игра, добавляет Куликов: «Лейбористы заявляли, что готовы поддержать сделку, если потом она будет вынесена на референдум наряду с другими вариантами – по сути, теми же, за которые на этой неделе, возможно, будет голосовать парламент».

Марш против Brexit