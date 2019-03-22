Экономика / Мировая экономика

Великобритания теряет деньги из-за Brexit

Инвестиции в страну сокращаются, а из нее выведено $1,3 трлн финансовых активов

До официальной даты выхода Великобритании из Евросоюза, 29 марта, остается все меньше времени, но до сих пор неясно, как разрешится ситуация. В ответ на просьбу премьер-министра Терезы Мэй отложить Brexit ЕС дал отсрочку лишь до 22 мая, если парламент все-таки поддержит заключенное ею с Брюсселем соглашение. В противном случае срок будет отодвинут лишь до 12 апреля, и Лондон до этой даты должен будет «указать дальнейший путь».

Сохраняющаяся длительное время неопределенность отрицательно сказывается на бизнесе и инвестициях.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике