Великобритания теряет деньги из-за Brexit
Инвестиции в страну сокращаются, а из нее выведено $1,3 трлн финансовых активов
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Неопределенность, несомненно, приведет к тому, что еще больше активов и людей будут переведены из Великобритании, считают эксперты EY
Michael Probst / AP
До официальной даты выхода Великобритании из Евросоюза, 29 марта, остается все меньше времени, но до сих пор неясно, как разрешится ситуация. В ответ на просьбу премьер-министра Терезы Мэй отложить Brexit ЕС дал отсрочку лишь до 22 мая, если парламент все-таки поддержит заключенное ею с Брюсселем соглашение. В противном случае срок будет отодвинут лишь до 12 апреля, и Лондон до этой даты должен будет «указать дальнейший путь».
Сохраняющаяся длительное время неопределенность отрицательно сказывается на бизнесе и инвестициях.
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