Великобритания теряет деньги из-за Brexit

Инвестиции в страну сокращаются, а из нее выведено $1,3 трлн финансовых активов

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Неопределенность, несомненно, приведет к тому, что еще больше активов и людей будут переведены из Великобритании, считают эксперты EY Michael Probst / AP

До официальной даты выхода Великобритании из Евросоюза, 29 марта, остается все меньше времени, но до сих пор неясно, как разрешится ситуация. В ответ на просьбу премьер-министра Терезы Мэй отложить Brexit ЕС дал отсрочку лишь до 22 мая, если парламент все-таки поддержит заключенное ею с Брюсселем соглашение. В противном случае срок будет отодвинут лишь до 12 апреля, и Лондон до этой даты должен будет «указать дальнейший путь».

Сохраняющаяся длительное время неопределенность отрицательно сказывается на бизнесе и инвестициях.