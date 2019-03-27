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Суд арестовал четверых фигурантов по делу Абызова

Басманный суд Москвы арестовал четверых фигурантов уголовного дела против бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс». Все они арестованы до 25 мая. Ранее суд также отправил под стражу самого экс-министра на этот же срок.

Среди арестованных – один из бывших руководителей Ru-Com Николай Степанов, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов.

Абызову, Пелипасову и Фрайденберг предъявлены обвинения в создании и руководстве преступным сообществом и особо крупном мошенничестве. Степанову и еще одному фигуранту дела – заместителю гендиректора Ru-Com Максиму Русакову – в участии в преступной группе и мошенничестве.

Следователи считают, что в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Обманув акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей», работающих в Новосибирской области, он и другие фигуранты дела похитили 4 млрд руб., которые затем вывели за рубеж.

Деятельность преступной группы поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», подчеркивал представитель следствия. Обвиняемые вину не признают. Еще один фигурант дела – бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев пока не задержан, так как находится за рубежом, уточнял Следственный комитет России (СКР).