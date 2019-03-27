Суд арестовал бывшего министра Абызова

Абызов в ходе заседания заявил, что не признает вины, преступления не совершал, но готов сотрудничать со следствием Владимир Песня / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал до 25 мая экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, обвиняемого в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей» из зала суда. Защита Абызова просила суд отпустить его под залог в 1 млрд руб. либо отправить под домашний арест – в его московскую квартиру или на дачу в Барвихе. Залог за бывшего министра был готов внести совладелец «Новапорта» Роман Троценко (российский Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд).

Абызову не помогло поручительство восьми влиятельных друзей, в том числе Троценко, сопредседателя фонда «Сколково» и бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, председателя правления УК «Роснано» Анатолия Чубайса, заместителя председателя правления «ВЭБ.РФ» Натальи Тимаковой и члена совета директоров «Яндекса» Александра Волошина.

Абызов в ходе заседания заявил, что не признает вины, преступления не совершал, но готов сотрудничать со следствием. По мнению бывшего чиновника, следствие вменяет ему «тяжелые статьи» с целью давления. Он признался, что из-за расплывчатости формулировок не может в полной мере оценить обвинение. В тексте обвинения Абызов нашел фактические ошибки (следствие неверно указало его статус в группе Ru-Com) и сообщил, что обвиняется в создании преступной группы из-за звонка охраннику другого фигуранта – одного из бывших руководителей Ru-Com Николая Степанова.

Следователь настаивал на заключении под стражу, указывая на обширные связи бывшего министра, недвижимость за рубежом и несколько загранпаспортов. «Сегодня [Абызов] планировал лететь в Белград – все это делает необходимым арест», – говорил представитель следствия. Он подчеркивал, что действия обвиняемого «поставили под угрозу энергетическую безопасность» Новосибирской области. Абызов заявил, что у него было два загранпаспорта, которые он сдал следователям.

Уголовное дело против Абызова было возбуждено 25 марта. 26 марта бывшего министра задержали. В тот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 210 (создание преступного сообщества с использованием служебного положения) и по ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. Адвокат Абызова Александр Аснис говорил ранее, что дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

Следствие считает, что бывший министр в период с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. создал и возглавил преступное сообщество. Путем обмана акционеров Сибирской энергетической компании и «Региональных электрических сетей» (РЭС) он и еще пятеро фигурантов дела похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж. Помимо него в преступную группу входили Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «Рэмис» Галина Фрайденберг и председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов. Еще один участник преступного сообщества – бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев – в момент задержания других фигурантов был за рубежом, уточнял Следственный комитет России (СКР).

Кто поручился за Михаила Абызова