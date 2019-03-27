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Защита экс-министра Абызова попросила отпустить его под залог в 1 млрд рублей

Один из адвокатов бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова попросил Басманный суд отпустить подзащитного под залог в 1 млрд руб. или отправить его под домашний арест. С таким предложением он обратился к судье, рассматривающей вопрос о мере пресечения для Абызова, сообщает корреспондент «Ведомостей». Залог за Абызова готов внести совладелец «Новапорта» Роман Троценко (российский Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд).

Следователь, объясняя необходимость ареста, указывал, что Абызов может попытаться скрыться или помешать следствию. Экс-министр, по его словам, владеет недвижимостью за рубежом, имеет обширные связи и несколько загранпаспортов. «Сегодня [Абызов] планировал лететь в Белград – все это делает необходимым арест», – говорил он. Преступление, в котором обвиняется Абызов, совершено не в сфере предпринимательской деятельности: действия обвиняемого были направлены не на получение прибыли, а на получение личной выгоды и поставили под угрозу энергетическую безопасность региона, подчеркивал представитель следствия.

Дело против Абызова было заведено 25 марта, сообщил следователь. 26 марта его задержали. В тот же день бывшему министру были предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 млрд руб. у энергетических компаний. Абызову грозит до 20 лет лишения свободы. В ходе заседания он заявил, что вину не признает, но готов сотрудничать со следствием. Адвокат Абызова Александр Аснис подчеркивал, что дело не носит политического характера. «Это бизнес-конфликт, которому придан статус уголовного преступления», – отмечал он (цитата по «Интерфаксу»).

Вместе с экс-чиновником были задержаны еще четыре фигуранта: президент Новосибирской региональной федерации самбо и один из бывших руководителей группы Ru-Com Николай Степанов, заместитель гендиректора Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам РЭМиС Галина Фрайденберг, председатель совета директоров Первого строительного фонда Александр Пелипасов. Следствие считает их участниками преступной группы. Еще один участник преступного сообщества – бывший руководитель РЭС Сергей Ильичев – в момент задержания соратников был за рубежом, сообщал СКР.

Михаила Абызова доставили в суд