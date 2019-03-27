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Чубайс, Дворкович и Тимакова лично поручились за экс-министра Абызова

Сопредседатель фонда «Сколково» и бывший вице-премьер Аркадий Дворкович, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, заместитель председателя правления «ВЭБ.РФ» Наталья Тимакова поручились за экс-министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, задержанного по делу о создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. Об этом сообщил корреспондент «Ведомостей».

За бывшего чиновника поручились также член совета директоров «Яндекса» Александр Волошин, учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер, актриса и соучредитель благотворительного фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова, актриса Ксения Раппопорт, а также совладелец «Новапорта» Роман Троценко (российский Forbes оценивает его состояние в $1,7 млрд). Волошин в документе отметил, что знает Абызова 20 лет как честного человека и талантливого управляющего. Троценко лично подписал обязательство о внесении залога за освобождение Абызова. Ранее защита экс-министра просила суд отпустить его под залог в 1 млрд руб. или отправить под домашний арест – в московской квартире или даче в Барвихе.

Дело против Абызова было заведено 26 марта, 27 марта он был задержан, уточнил в суде следователь. Экс-министру предъявлены обвинения в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере. Абызов вину не признает.

Вместе с экс-чиновником в тот же день были задержаны еще четыре фигуранта дела: президент Новосибирской региональной Федерации самбо и один из бывших руководителей группы Ru-Com Николай Степанов, заместитель руководителя Ru-Com Максим Русаков, директор по экономике и финансам «РЭМиС» Галина Фрайденберг, председатель совета директоров «Первого строительного фонда» Александр Пелипасов. Следствие называет их соучастниками преступной группы. Еще один фигурант – экс-руководитель РЭС Сергей Ильичев – не был задержан, поскольку находится за рубежом, сообщал СКР.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях