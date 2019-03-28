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СМИ сообщили об одобрении США поставок ядерных технологий Саудовской Аравии

Министерство энергетики США согласовало шесть разрешений для американских компаний на сотрудничество с Саудовской Аравией в области ядерной энергетики. Об этом сообщает Daily Beast со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом.

Собеседники Reuters подтверждают эту информацию. По данным агентства, целью сделки является участие компаний в строительстве как минимум двух атомных электростанций. За это право борются компании нескольких стран, в том числе Южной Кореи и России. Ожидается, что Саудовская Аравия объявит победителей в конце года.

Американские компании обязаны согласовывать с администрацией США сделки, предполагающие экспорт ядерных технологий или участие в производстве или разработке специальных ядерных материалов в Саудовской Аравии. Получить разрешения компании пытались с ноября 2017 г. Когда именно минэнерго выдало согласования, не уточняется. Разрешения позволяют компаниям выполнять предварительную работу в области ядерной энергетики перед заключением сделки, но не предполагают отгрузку оборудования. Чиновник минэнерго пояснил, что запросы согласовывались несколькими агентствами, причем компании взяли с чиновников обязательства о неразглашении информации.

Ранее конгрессмены от демпартии опубликовали доклад, в котором отмечалось, что высокопоставленные чиновники Белого дома работали с компанией IP3 International для продвижения многомиллиардного плана строительства ядерных реакторов на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии. Была ли IP3 International в числе получивших разрешение минэнерго компаний, неизвестно.