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Красноярский коммунист отказался от не доставшегося Грудинину мандата

Лидер красноярского отделения КПРФ Петр Медведев решил отказаться от предложенного ему мандата физика Жореса Алферова. Об этом заявил он сам, передает ТАСС.

Медведев считает, что депутатом вместо него должен стать бывший кандидат в президенты Павел Грудинин. «ЦИК, на мой взгляд, предвзято отнеслась по отношению к кандидатуре Грудинина, я категорически отказываюсь от мандата депутата Госдумы, выражаю протест», – сказал он. Медведев подчеркнул, что руководство КПРФ не оказывало на него давления.

В марте президиум ЦК КПРФ решил передать Грудинину мандат, ставший вакантным после смерти Алферова. ЦИК отклонил это решение, сославшись на наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

Партия обжаловала отказ ЦИК в Верховном суде, но тот не стал рассматривать жалобу. После этого ЦИК передал мандат Медведеву.