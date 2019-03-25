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Верховный суд не стал рассматривать жалобу на отказ передать Грудинину мандат депутата

Верховный суд не стал рассматривать жалобу КПРФ на решение ЦИК об отказе передать мандат депутата Госдумы бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину. Об этом сообщил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, передает «Интерфакс». Он отметил, что судьба мандата будет решена 27 марта.

Руководитель юридической службы партии Вадим Соловьев сообщил, что пока не знаком с решением. О возврате жалобы, по его словам, он узнал из картотеки Верховного суда. В картотеке суда есть информация об иске «о признании незаконным бездействия ЦИК РФ», заявителем которого является КПРФ; этот иск возвращен заявителю.

Ранее Булаев сообщал, что Мещанский суд Москвы признал незаконным решение Центрального комитета КПРФ передать Грудинину мандат.

18 марта президиум ЦК партии проголосовал за передачу Грудинину мандата, который стал вакантным после смерти физика Жореса Алферова. Но ЦИК отказался передавать мандат. Причиной такого решения комиссия назвала наличие у Грудинина иностранных счетов в момент регистрации его кандидатом в депутаты Госдумы в 2016 г.

ЦИК заявил, что мандат будет передан депутату заксобрания Красноярского края, лидеру регионального отделения компартии Петру Медведеву.