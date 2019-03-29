Новости
Политика
Новости

СМИ узнали об отказе властей от передачи Церкви Исаакиевского собора

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Российские власти отказались от идеи передать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ), этот вопрос больше не стоит на повестке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в российском правительстве и близких к Минкультуры собеседников. «Во-первых, чтобы Церковь там [в соборе] нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», – пояснил правительственный собеседник. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не ответил на запрос.

Решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ петербургские власти приняли в конце 2016 г. Для получения собора в пользование от РПЦ должна была поступить официальная заявка, но до сих пор этого не произошло. Передача не предполагала смену собственника – им должен был остаться город. При этом за храмом закреплялись музейно-просветительские функции.

Главной причиной снятия вопроса с повестки стал общественный резонанс, рассказал близкий к правительству собеседник. Большинство петербуржцев были категорически против передачи. В 2017 г. в городе проходили митинги и акции протеста. Перед намеченными на осень губернаторскими выборами в Санкт-Петербурге тема передачи Исаакия может лишь повредить действующим городским властям, тогда как отказ от нее может дать врио губернатора Александру Беглову дополнительную поддержку со стороны интеллигенции, полагает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. К тому же реставрация Исаакия в ближайшие годы потребует многомиллиардных вливаний, которых нет у Церкви, считает эксперт.

Вопрос о судьбе собора был крайне политизирован. Против его передачи Церкви выступил целый ряд высокопоставленных чиновников Кремля, рассказывали близкие к администрации президента собеседники. В 2017 г. высокопоставленный федеральный чиновник отмечал, что если передача храма и состоится, то не раньше президентских выборов в марте 2018 г.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Сеть мобильного интернета для военных может создать бывшая компания «Ростелекома»

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Единственным поставщиком по созданию сети LTE для МЧС, МВД, Росгвардии и социально значимых объектов Крыма и Севастополя может стать ООО «Миранда-медиа». Такой выбор планируют сделать чиновники российского правительства, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

До 2015 г. «Миранда-медиа» принадлежала «Ростелекому», после чего оператор сократил свою долю до 20%, уступив остальное менеджерам компании. В Крыму и Севастополе у нее самая разветвленная сеть передачи данных. «Больше там никого нет из тех, кто смог бы реально потянуть работу по подключению оптоволокна к социально значимым объектам», – отмечает один из собеседников издания.

Подрядчик будет выбран в ходе конкурса, не исключил один из источников. По его информации, окончательное решение будет принято «на самом высоком уровне». Представитель Минкомсвязи Евгений Новиков заявил, что «Миранда-медиа» – один из крупных операторов на территории Крыма и «имеет право участвовать в конкурсе на общих основаниях». У самой компании «нет информации» о ее назначении «единственным поставщиком в каком-либо проекте», сообщила представитель «Миранды-медиа» Виктория Саулова. По ее словам, компания готова участвовать в конкурсах на оказание услуг связи в Крыму и Севастополе, когда они будут объявлены.

В феврале правительственная комиссия по цифровому развитию и IT в целом одобрила концепцию подключения к интернету образовательных организаций, органов госвласти и местного самоуправления, фельдшерско-акушерских пунктов, пожарных частей, участковых пунктов полиции, подразделений Росгвардии. Бюджет проекта до 2024 г. оценивается в 73 млрд руб. «Ростелеком», Tele2 и ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» предложили определить единственного поставщика беспроводного широкополосного доступа для социально значимых объектов. Минсвязь предложение поддержала.

Выбор редактора
  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

«Коммерсантъ»: у сети магазинов «Красная икра» возникли проблемы с поставками

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

У сети магазинов «Красная икра» возникли трудности с закупками из-за интереса со стороны Федеральной налоговой службы (ФНС), пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. По информации источника на рынке, ранее рестораторы могли купить у сети небольшие партии свежей рыбы, однако сейчас найти товар стало сложнее, так как часть прямых отгрузок продукции с Дальнего Востока для сети приостановлена. В некоторых столичных магазинах сети из продажи исчезло несколько видов свежей и охлажденной рыбы, отмечает газета.

На прошлой неделе ФНС начала проверки группы предпринимателей и компаний, занимающихся продажей рыбы, морепродуктов и красной икры. Налоговая служба усмотрела в их работе признаки искусственного дробления бизнеса и неполной инкассации торговой выручки, уточняет газета. В ФНС не стали комментировать данную информацию.

Источник среди рыбопромышленников рассказал газете, что проверки ФНС отбили желание у части участников рынка работать с «Красной икрой». По словам источника в отрасли, большинство магазинов сети работали по патентной системе налогообложения, используя для расчетов с поставщиками наличные деньги. За счет этого сеть могла позволить себе держать относительно низкие цены, отмечает «Коммерсантъ». Оптимизация бизнеса в соответствии с требованиями налоговой службы может заставить сеть поднять цены на 20–30%, а это, в свою очередь, может привести к снижению продаж, пояснил источник в отрасли.

В «Красной икре» не стали комментировать информацию о проверках ФНС. На фоне проблем с поставками «Красная икра» закрывает магазины, отмечает газета. С начала года сеть сократилась на 15%, до 68 точек, подсчитал руководитель «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

«Красная икра» – сеть рыбных магазинов и морепродуктов. В Москве под этим брендом работает более 90 точек. Согласно информации на сайте сети, владельцем «Красной икры» является компания «Сахалин рыба». В марте источники «Ведомостей» в рыбопромышленных компаниях называли бенефициаром «Красной икры» и «Сахалин рыбы» бизнесмена Александра Борисика.

Выбор редактора
Технологии
Новости

ТАСС сообщил о задержках в испытаниях Crew Dragon

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Испытания новейшего пилотируемого космического корабля Crew Dragon американской компании SpaceX проходят с существенными задержками. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. Из-за этого NASA попросило Роскосмос сдвинуть сроки запуска «Союз МС-13» с экипажем на борту с 6 июля на конец месяца, а экспедицию на Международную космическую станцию (МКС) продлить с декабря до февраля 2020 г. Перенос пилотируемого запуска даст американцам «дополнительное время для завершения квалификации корабля», пояснил собеседник.

В качестве новой даты старта баллистики рассматривают 20 июля. Это сохранит «возможность полета к станции по четырехвитковой схеме», за шесть часов, пояснил собеседник агентства. По его словам, изменение схемы полета российскую сторону не устраивает.

Ранее агентство также со ссылкой на источник сообщало, что запуск Crew Dragon с членами экипажа на борту, планировавшийся на июль, может быть перенесен на конец ноября 2019 г. из-за замечаний к его квалификации. Заместитель администратора NASA по пилотируемым программам Уильям Герстенмайер сообщал, что астронавт Эндрю Морган, который должен отправиться к МКС 4 июля вместе с российским космонавтом Александром Скворцовым и итальянским Лукой Пармитано, задержится на орбите дольше запланированного.

2 марта SpaceX запустила к МКС Crew Dragon с манекеном Рипли на борту. Корабль был выведен на орбиту ракетой-носителем Falcon 9. Его первая многоразовая ступень совершила успешную управляемую посадку на плавучей платформе в Атлантике.

Выбор редактора
Политика
Новости

Конгрессмены хотят запретить поставки Турции истребителей F-35 из-за российских С-400

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Сенаторы от демократической и республиканской партий США представили законопроект «О защите неба НАТО 2019». Документ призван блокировать поставки Турции американских истребителей F-35 до тех пор, пока она не откажется от российских ракетных систем С-400.

«Не заблуждайтесь: Кремль является противником Соединенных Штатов и многих наших союзников по НАТО. Перспектива получения Россией доступа к самолетам и технологиям США в стране НАТО, Турции, представляет серьезную угрозу для национальной и глобальной безопасности », – отмечается в комментарии одного из авторов законопроекта Джины Шахин, являющейся членом сенатского комитета по вооруженным силам. Документ содержит запрет на передачу Турции как самих истребителей, так и связанных с их производством технологий.

Контракт на покупку у России четырех систем С-400 за $2,5 млрд был подписан в июле 2018 г. Поставки запланированы на лето, а приступить к развертыванию систем Анкара обещала в октябре.

США опасаются, что поставленные в Турцию российские системы научатся отслеживать истребители F-35. В качестве альтернативы США предложили Анкаре поставку своей противоракетной системы Patriot за $3,5 млрд. В феврале президент Турции Реджем Тайип Эрдоган заявлял, что его страна не откажется от российских систем. 

Выбор редактора
Политика
Новости

СМИ сообщили о начале разработки Абызова за два года до ареста

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Обвиняемого в хищении 4 млрд руб. Михаила Абызова сотрудники ФСБ начали прослушивать как минимум за два года до его задержания, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

В деле фигурируют расшифровки записей бесед Абызова с другим обвиняемым, гендиректором подконтрольной ему компании «Ру ком» Николаем Степановым, датированных 2017–2019 гг. «В течение двух лет в отношении Абызова проводились оперативно-технические мероприятия», – подтвердил собеседник, близкий к СКР. При этом фигурирующие в деле события датированы 2011–2012 гг.

Расшифровки легли в основу дела Абызова, утверждали в суде представители обвинения. Защитник Абызова Сергей Дрозд настаивает, что в расшифровках нет данных о создании экс-министром открытого правительства преступного сообщества. Записанные ФСБ разговоры Абызова со Степановым – это беседы «на бытовые темы», подтверждает адвокат Степанова Владимир Старинский.

Помимо создания преступного сообщества (ст. 210 УК) Абызову вменяется также мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК). Дело возбуждено на основе рапорта Службы экономической безопасности ФСБ России, а не по заявлению потерпевших, уточнил Старинский. Следствие полагает, что Абызов, владевший 95% акций компаний СИБЭКО и РЭС, организовал серию сделок, в результате которых их стоимость была завышена со 156,1 млн до 4 млрд руб. Не знавшие об этом миноритарии СИБЭКО понесли убытки, считают в СКР.

Выбор редактора
Авто
Новости

Производство автомобилей Smart будет перенесено в Китай

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Немецкий автоконцерн Daimler продает 50% подразделения Smart китайской компании Geely. Компании объявили о создании СП, которое будет заниматься разработкой и выпуском электромобилей под брендом Smart, производство будет размещено в Китае, сообщили компании. Накануне о скорой продаже половины Smart китайской компании сообщила Financial Times со ссылкой на источники.

Новые электромобили Smart совместной разработки появятся в 2022 г. Разработка и проектирование будут разделены между Mercedes-Benz Design и инженерными центрами Geely. Линейка Smart будет расширена моделями сегмента B. СП будет будет оформлено к концу 2019 г., финансовые условия не разглашаются. Бренд Smart «обладает уникальной привлекательностью и высокой коммерческой ценностью», сказал председатель совета директоров и основной владелец китайской Geely Ли Шуфу.

На заводе в Хамбахе во Франции, где сейчас выпускается Smart Fortwo, Mercedes-Benz, входящий в группу Daimler, будет производить компактный электромобиль линейки EQ, в запуск которого будет инвестировано 500 млн евро, сказал гендиректор Daimler Дитер Цетше. Как будет замещено производство Smart Forfour в Словении, компания не сообщает. Четырехместный Smart построен на одной платформе с Renault Twingo.

Geely в прошлом году стала крупнейшим акционером Daimler, купив долю 9,7% за $9 млрд. Покупка доли в убыточном подразделении Smart, вероятно, поможет финансам немецкой компании, полагает Reuters. Smart продал в 2018 г. всего 128 802 автомобиля (снижение на 4,6 %), в то время как Mercedes-Benz – около 2,25 млн.

Сближение Geely и Daimler в прошлом году продолжилось соглашением о создании СП, которое будет предлагать в Китае услуги вызова автомобилей с водителем и каршеринга. Geely в последние годы активно расширяет портфель брендов. Помимо доли в Daimler, китайская группа уже частично или полностью контролирует шведскую Volvo Cars, LEVC (производитель лондонских такси), британскую Lotus и малазийскую Proton.

Цетше является последовательным энтузиастом бренда микромобилей. Но гендиректор уходит в отставку в мае этого года, а его преемник Ола Каллениус не так оптимистичен относительно бренда, приносящего концерну убытки. По оценке Evercore ISI, ежегодные убытки Smart составляют от 500 до 700 млн евро.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

РБК узнал о планах «Газпрома» выкупить своих подрядчиков у Ротенберга и Тимченко

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Структуры «Газпрома» ведут переговоры о выкупе его крупнейших подрядчиков – «Стройгазмонтажа» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаза» у Геннадия Тимченко. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к «Газпрому». Решения по обеим сделкам приняты окончательно, они могут быть закрыты до конца года, отмечает собеседник издания. Топ-менеджер «Газпрома» Станислав Аникеев может возглавить «Стройгазмонтаж» уже в апреле. Компании тему не комментируют.

Цену сделок собеседники не раскрывают. В 2015–2018 гг. «Стройгазмонтаж» и «Стройтранснефтегаз» получили от «Газпрома» контракты почти на 1,5 трлн руб. Они являются участниками строительства газопроводов «Сила Сибири» и «Северного потока – 2». «Дочка» «Стройгазмонтажа» также строила Крымский мост (228 млрд руб.). Выкупом этих компаний занимается собственный подрядчик «Газпрома» – «Газстройпром», созданный в 2018 г. Монополии принадлежит в нем 49%, остальное – у структур Газпромбанка и физлиц. Эта компания уже приобрела активы третьего по величине подрядчика «Газпрома» – «Стройгазконсалтинга».

Возможным мотивом сделок является снижение санкционных рисков для «Газпрома», планирующего увеличение доли на европейском рынке в условиях конкуренции с США, считает один из собеседников. Ротенберг и Тимченко вместе со своими компаниями попали под санкции ЕС и США в 2014 г.

По данным Forbes, в 2018 г. состояние Ротенберга оценивалось в $3 млрд, Тимченко – $16 млрд. У Ротенберга помимо «Стройгазмонтажа» есть еще 80% в компании «Минудобрения», 35% в TPS Avia, контролирующей международный аэропорт «Шереметьево», а также 50% в «СМП банке». Их общая выручка за 2017 г. составила около 30 млрд руб., что в десять раз меньше выручки «Стройгазмонтажа» – 362 млрд руб. Тимченко помимо «Стройтранснефтегаза» владеет 23,5% в «Новатэке» (эта доля оценивается в 752 млрд руб.), 17% в «Сибуре» (около 200 млрд руб). и 80% в «Трансойле».

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Reuters: США пригрозили зарубежным компаниям санкциями за нефтяные сделки с Венесуэлой

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

США предупредили иностранные компании, работающие в сфере торговли нефтью и нефтепереработки, о том, что они могут попасть под американские санкции, если не прекратят сотрудничать с Венесуэлой, сообщает Reuters со ссылкой на источники. По их словам, госдепартамент дал компаниям понять, что любой вид торговли нефтью (прямой, непрямой или бартерный) будет считаться нарушением.

Вашингтон, таким образом, стремится еще больше усилить давление на правительство президента Николаса Мадуро, власть которого США считают незаконной. Больше всего американские власти хотят добиться прекращения поставок нефтепродуктов, которые используются для разбавления сырой венесуэльской нефти, пишет Reuters. Из-под действия санкций по гуманитарным соображениям, вероятно, будет выведено авиационное и дизельное топливо, отметили собеседники агентства.

В феврале Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента Дональда Трампа рассматривает возможность запрета иностранным компаниям сотрудничать с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA.

Власти США в конце января ввели санкции в отношении PDVSA, заблокировав активы компании на общую сумму $7 млрд. Условием для снятия санкций Белый дом назвал «скорую передачу власти временному президенту» Хуану Гуайдо. По мнению Вашингтона, введенные санкции помогут сохранить активы компании для народа Венесуэлы.

Финансы
Новости

Goldman Sachs оштрафован почти на $45 млн за недостоверную отчетность

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) оштрафовало подразделение американского банка Goldman Sachs на 34,3 млн фунтов стерлингов ($44,8 млн) за нарушения в отчетности. Об этом говорится в сообщении британского регулятора.

Goldman Sachs нарушал требования о точной и своевременной передаче данных о сделках в течение почти десяти лет – с ноября 2007 г. по март 2017 г., утверждает FCA. За это время инвестиционный банк допустил в общей сложности 220,2 млн ошибок в своих отчетах, говорится в сообщении. К примеру, Goldman Sachs ошибочно сообщил регулятору о 6,6 млн транзакций, которые не требовали декларирования.

«Ошибки в этом случае демонстрируют неспособность в течение длительного периода управлять и держать контроль, что жизненно важно для целостности наших рынков», – приводятся в сообщении слова исполнительного директора FCA по вопросам правоприменения и надзора за рынком Марка Стюарда.

Goldman Sachs согласился сотрудничать с регулятором и поэтому получил скидку в 30% от общего штрафа. Без этого банку пришлось бы заплатить 49 млн фунтов стерлингов ($64 млн).

Бизнес
Новости

Red Wings предложит запретить провоз зажигалок в салоне самолета

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Авиакомпания Red Wings намерена обратиться в Росавиацию с предложением запретить провоз зажигалок в салоне самолета, сообщила «РИА Новости» представитель компании. Такая идея возникла у Red Wings после возгорания пассажирского кресла на рейсе из Екатеринбурга в Анталью.

Как рассказал представитель авиакомпании, 26 марта во время набора высоты пассажир рейса из Екатеринбурга в Анталью, занимавший место 37А, пожаловался на запах гари. Бортпроводники обнаружили тление обшивки этого кресла. Возгорание удалось оперативно ликвидировать, полет был продолжен и завершился благополучно.

После случившегося Red Wings начала внутреннее расследование, в ходе которого было установлено, что причиной тления кресла стало включение зажигалки пассажиром. «Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», – сказала представитель компании.

Сейчас Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) разрешает пассажирам проносить на борт не более одной зажигалки. При этом провозить зажигалки в багаже запрещено. Нормы Международной организации гражданской авиации (ICAO) позволяют провозить с собой один небольшой коробок спичек или зажигалку, содержащую абсорбированное жидкое топливо.

Политика
Новости

Суд отправил бывшего полпреда Ишаева под домашний арест

Ведомости
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Басманный суд Москвы отправил бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей» из зала суда.

Таким образом, суд удовлетворил ходатайство следствия, которое не стало просить заключать бывшего полпреда в СИЗО.

Во время заседания об избрании меры пресечения следователь указывал, что обвиняемый может скрыться и повлиять на расследование дела. «Чушь собачья», – прокомментировал это сам Ишаев. Сбор доказательств продолжается, не все участники дела установлены, говорил следователь. Своей вины бывший полпред не признал. Он заявил, что ему вменяется хищение 5 млн руб.: «Это абсурд, я следователю говорил. Сумма ущерба 5 млн руб. за пять лет – это маленькая часть зарплаты». Защита Ишаева просила отпустить его под залог в 15 млн руб.

Заявление на Ишаева написал сотрудник «Роснефти» Дуров, следует из представленных в суд материалов. Однако его имя и должность не раскрыли. Адвокат Ишаева Павел Зайцев пояснил, что заявление подписал сотрудник по доверенности, возможно, это был юрист.

Бывший полпред был задержан в Москве в четверг, 28 марта. Против него возбуждено дело из-за «хищения мошенническим путем денежных средств» у «Роснефти» (ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. Следствие предполагает, что Ишаев сдавал помещения по завышенной цене.

Ишаев еще в 1991 г. занял пост руководителя администрации Хабаровска. В 1996 г. он выиграл первые выборы губернатора края. Покинул этот пост в 2009 г., после чего работал полномочным представителем президента Дмитрия Медведева в Дальневосточном федеральном округе. С 2013 по 2018 г. Ишаев работал советником Игоря Сечина в ранге вице-президента «Роснефти».

Бывшие министры под следствием

Читать ещё
Preloader more
Фото