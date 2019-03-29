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СМИ узнали об отказе властей от передачи Церкви Исаакиевского собора

Российские власти отказались от идеи передать Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге Русской православной церкви (РПЦ), этот вопрос больше не стоит на повестке. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в российском правительстве и близких к Минкультуры собеседников. «Во-первых, чтобы Церковь там [в соборе] нормально функционировала [могла проводить службы], никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос», – пояснил правительственный собеседник. Пресс-секретарь патриарха Александр Волков не ответил на запрос.

Решение о передаче собора в безвозмездное пользование РПЦ петербургские власти приняли в конце 2016 г. Для получения собора в пользование от РПЦ должна была поступить официальная заявка, но до сих пор этого не произошло. Передача не предполагала смену собственника – им должен был остаться город. При этом за храмом закреплялись музейно-просветительские функции.

Главной причиной снятия вопроса с повестки стал общественный резонанс, рассказал близкий к правительству собеседник. Большинство петербуржцев были категорически против передачи. В 2017 г. в городе проходили митинги и акции протеста. Перед намеченными на осень губернаторскими выборами в Санкт-Петербурге тема передачи Исаакия может лишь повредить действующим городским властям, тогда как отказ от нее может дать врио губернатора Александру Беглову дополнительную поддержку со стороны интеллигенции, полагает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский. К тому же реставрация Исаакия в ближайшие годы потребует многомиллиардных вливаний, которых нет у Церкви, считает эксперт.

Вопрос о судьбе собора был крайне политизирован. Против его передачи Церкви выступил целый ряд высокопоставленных чиновников Кремля, рассказывали близкие к администрации президента собеседники. В 2017 г. высокопоставленный федеральный чиновник отмечал, что если передача храма и состоится, то не раньше президентских выборов в марте 2018 г.