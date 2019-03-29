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Защита обжаловала арест Абызова

Защита обжаловала арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщила пресс-служба Басманного суда Москвы.

«Мы подали жалобу на арест по процессуальным основаниям», – уточнил «РИА Новости» адвокат обвиняемого Алексей Кирсанов. По его словам, защита просит суд отпустить экс-министра под домашний арест или под залог в миллиард рублей.

Защита также обжаловала использование судом данных прослушки телефонных разговоров Абызова. По словам Кирсанова, в материалах уголовного дела представлены обрывки телефонных разговоров экс-министра, однако в деле не уточняется, на основании чего велась прослушка, какие именно номера прослушивались и в какой период. «Таким образом, это доказательство не было легализовано. У нас нет подтверждений, что прослушка велась законно», – пояснил адвокат.

Басманный суд Москвы 27 марта поместил под стражу на два месяца Абызова и еще четверых фигурантов дела. Еще один фигурант дела – экс-руководитель «Региональных электрических сетей» (РЭС) Сергей Ильичев арестован заочно, так как находится за границей. Ранее Абызову было предъявлено обвинение в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб. По версии следствия, с апреля 2011 г. по ноябрь 2014 г. Абызов, будучи бенефициаром нескольких офшорных компаний, создал и возглавил преступное сообщество. Фигуранты дела обманным путем похитили у акционеров «Сибирской энергетической компании» и РЭС 4 млрд руб. Деньги были выведены на счета офшорной компании, считают в Следственном комитете. По мнению СКР, преступление было совершено после назначения Абызова министром в 2012 г.

Деятельность преступной группы поставила под угрозу «устойчивое экономическое развитие и энергическую безопасность Новосибирской области и Алтайского края», заявлял СКР. Обвиняемые вину не признают.

Михаил Абызов в суде