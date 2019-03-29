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Гендиректор СУЭК заявил об отсутствии претензий к компании из дела Абызова

У гендиректора Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Владимира Рашевского нет претензий к «Ру-ком», связанной с экс-министром по делам открытого правительства Михаилом Абызовым, в связи с покупкой «Сибэко», сказал он РБК на Красноярском экономическом форуме. Структуры Сибирской генерирующей компании (СГК), подконтрольной СУЭК, приобрели этот актив в начале 2018 г.

Рашевский отказался назвать изданию сумму сделки, отметив, что СУЭК не имеет отношения к этому делу. Он также добавил, что сотрудников СГК не привлекали к следственным действиям по делу против Абызова.

Абызова задержали 26 марта в Москве. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и хищении 4 млрд руб.

Следствие считает, что Абызов организовал серию сделок, продав «Сибэко» и РЭС активы, стоимость которых была завышена со 156,1 млн до 4 млрд руб. В результате миноритарии «Сибэко» понесли убытки.