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The Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку

Несколько ключевых министров правительства Великобритании намерены уйти в отставку в связи с разногласиями по вариантам выхода страны из Евросоюза (Brexit), пишет The Times со ссылкой на источники. По данным издания, покинуть правительство могут как минимум шесть министров, выступающих против Brexit. Они готовы объявить о своем увольнении уже на следующей неделе, если будет принято решение о выходе Британии из ЕС бес соглашения с Брюсселем, утверждает The Times.

В то же время часть министров, поддерживающих Brexit, могут подать в отставку в случае, если премьер Тереза Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из Евросоюза.

«Правительство [Мэй] ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit, поскольку помощники премьера не могут решить, выбрать ли мягкий вариант Brexit или созвать всеобщие выборы на этой неделе», – пишет издание.

Члены британской палаты общин 29 марта в очередной раз отклонили соглашение Мэй о выходе Великобритании из ЕС. Против сделки проголосовали 344 депутата, поддержали документ 286 членов палаты общин. Теперь Мэй предстоит до 12 апреля представить Брюсселю свой дальнейший план действий, в противном случае страна покинет Евросоюз в этот день без сделки.

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