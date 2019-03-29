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Британский парламент в третий раз отклонил сделку Мэй по Brexit

Британский парламент в третий раз отказался поддержать предложенное премьер-министром Терезой Мэй соглашение по выходу страны из ЕС, сообщается в твиттере нижней палаты. Против сделки проголосовали 344 депутата, за – 286.

Председатель Европейского совета Дональд Туск принял решение провести 10 апреля внеочередной саммит ЕС в связи с отказом британского парламента поддержать соглашение.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта. Однако британский парламент дважды отклонял соглашение о выходе – в январе и 12 марта. После этого лидеры ЕС согласились установить новые сроки.

Соглашение Мэй предусматривало, что Великобритания покинет ЕС 22 мая. Премьер-министр пообещала уйти в отставку, если парламент поддержит этот вариант.

Теперь Великобритания до 12 апреля должна будет предложить ЕС другой вариант соглашения или покинуть блок без договоренностей. После голосования Мэй заявила, что двух недель недостаточно для того, чтобы подготовить новую сделку, а парламент не согласится выйти из ЕС без соглашения, поэтому необходимо согласовать другие варианты последующих шагов.