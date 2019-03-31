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Политика
Новости

За первые три часа на выборах президента Украины проголосовали 16,5% избирателей

Ведомости
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Явка на выборах президента Украины к 11.00 по местному времени (совпадает с Москвой) составила 16,49%, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома. Избирательные участки начали свою работу в 8.00 и закроются в 20.00. На выборах президента 2014 г. к 11.00 проголосовали 17,6% избирателей.

Один избирательный участок в Измаиле Одесской области до сих пор не открылся, сообщила журналистам председатель ЦИК Татьяна Слипачук. «Один избирательный участок, в отношении которого мы сейчас будем принимать решение, имеет проблемы», – приводит ее слова «РИА Новости». Слипачук пояснила, что на участке в Измаиле штамп не соответствует отправленному образцу.

С момента открытия избирательных участков украинская полиция уже получила более 150 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщается на странице МВД в Facebоok. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях и Киеве. В основном речь идет о незаконной агитации, попытках подкупа избирателей, повреждении бюллетеней или попытках вынести их из участка. По одному факту начато расследование по ст. 158-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное уничтожение избирательной документации).

В свою очередь национальная полиция Украины сообщила, что в Черниговской области задержан мужчина, который бросил бутылку с горючем веществом в сторону кабинок для голосования на одном из избирательных участков. Огонь сразу же потушили, никто не пострадал.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. ЦИК зарегистрировал рекордное число кандидатов – 44. Однако пять из них снялись с выборов в пользу других политиков, поэтому на пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

Президентская гонка на Украине. Как это было

Технологии
Новости

Цукерберг высказался за более активное правовое регулирование интернета

Ведомости
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Основатель Facebook Марк Цукерберг высказался за более активную роль правительств и регулирующих органов в процессе выработки норм и стандартов в интернете. Об этом говорится в его блоге, опубликованном на сайте компании.  

По мнению основателя Facebook, обновление правил для интернета позволит сохранить лучшее, что в нем есть, — свободу самовыражения и дополнительные возможности для предпринимателей, — и при этом поможет защитить людей от возможного вреда. Как пишет Цукерберг, новые стандарты необходимы в четырех областях: борьба с вредоносным контентом, обеспечение честных выборов, конфиденциальность и переносимость данных. 

Интернет-компании должны нести ответственность за безопасность людей, отмечает основатель Facebook. Он признает, что невозможно удалить весь вредоносный контент из интернета, но более стандартизированный подход позволил бы выработать определенные правила и процессы, которые действовали бы на разных сервисах передачи данных. В связи с этим Цукерберг предлагает, чтобы стандарты, регулирующие распространение вредоносного контента в интернете, устанавливали сторонние органы. Это позволило бы создать систему, которая сведет к минимуму вредоносный контент, добавил он. 

То же самое касается и политической рекламы, считает Цукерберг. По его словам, не всегда просто решить, что считать политической рекламой. «Наши системы были бы более эффективными, если бы регулирование создавало общие стандарты для проверки политических субъектов», — написал он. Кроме того, заключил основатель Facebook, единые регламенты могли бы помочь и в защите персональных данных пользователей.

Facebook — одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 г. 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния).

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Технологии
Новости

«Техносерв» получил иск о банкротстве на 2 млрд рублей

Ведомости
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Управляющая компания «Сибэнергомаш» подала в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом «Техносерв АС», следует из картотеки арбитражных дел. Сумма требований по иску составляет почти 2 млрд руб., говорится в материалах.

Суд принял заявление «Сибэнергомаша» и назначил производство по делу. Последнее заседание должно было пройти 28 марта, но его результаты в базе данных суда еще не опубликованы.

Системный интегратор «Техносерв АС» полностью принадлежит «Группе Техносерв». В прошлом году ВТБ выкупила 40% «Группы Техносерв» у Алексея Ананьева, а потом взяла под залог оставшиеся у него 49,99% компании. «Техносерв» не признает иск «Сибэнергомаша» и будет отстаивать свою позицию в суде, заявил «Ведомостям» представитель компании. Представитель ВТБ отказался от комментариев.

Связаться с «Сибэнергомашем» не удалось, как и с ее владельцем Андреем Субботиным. До ноября 2018 г. у «Сибэнергомаша» была доля в банке «Глобэкс», следует из данных «Росстата», однако эта доля не превышала 0,01%. В ноябре 2018 г. «Глобэкс» присоединился к Связь-банку — сейчас оба банка контролируются «ВЭБ.РФ».

«Ведомости» ожидают комментарий от представителя «ВЭБ.РФ».

Стиль жизни
Новости

NYT сообщила об исчезновении картины Леонардо да Винчи из музея в ОАЭ

Ведомости
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Сотрудники Лувра Абу-Даби (филиал парижского музея в ОАЭ) не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи «Спаситель мира» (Salvator Mundi), которая должна была быть выставлена в музее еще в сентябре прошлого года, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. Полотно ранее принадлежало российскому миллиардеру Дмитрию Рыболовлеву. Департамент культуры и туризма Абу-Даби в сентябре сообщил,что картина «Спаситель мира» пока не будет выставляться в музее, причины не назывались.

«Сотрудники Лувра в Абу-Даби негласно сообщают, что не знают, где находится полотно», – пишет NYT. По данным издания, в парижском Лувре тоже «не смогли установить местонахождение «Спасителя мира». Между представителями Лувра в Париже и его филиала в Абу-Даби ведутся консультации по этому вопросу, к ним подключены французские власти, рассказали собеседники NYT.

Картину «Спаситель мира» Лувр Абу-Даби должен был выставить 18 сентября. На полотне изображен Иисус Христос в голубых одеждах, держащий хрустальный шар. Полотно было написано около 1500 г., долгое время его считали утраченным. Впервые картина появилась на аукционе в 1958 г., тогда ее продали за 45 фунтов как полотно авторства мастера «школы да Винчи». В 2011 г. было установлено, что картину написал сам Леонардо.

Рыболовлев купил картину в 2013 г. за $127,5 млн у швейцарского арт-дилера Ива Бувье. Российский миллиардер впоследствии с ним судился, обвиняя в мошенничестве в ходе этой сделки: Бувье продал Рыболовлеву картину на $40 млн дороже, чем купил сам.

В ноябре 2017 г. «Спасителя мира» выставили на аукционе Christie’s. В итоге полотно продали за $450,3 млн. Картина стала самым дорогим произведением искусства, когда-либо продававшимся на торгах аукционного дома Christie’s в Нью-Йорке. Имя картины покупателя не раскрывалось. Это мог быть наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд, сообщало агентство Associated Press со ссылкой на источники.

Картины в коллекции миллиардера Дмитрия Рыболовлева

Политика
Новости

The Times узнала о готовности нескольких британских министров уйти в отставку

Ведомости
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Несколько ключевых министров правительства Великобритании намерены уйти в отставку в связи с разногласиями по вариантам выхода страны из Евросоюза (Brexit), пишет The Times со ссылкой на источники. По данным издания, покинуть правительство могут как минимум шесть министров, выступающих против Brexit. Они готовы объявить о своем увольнении уже на следующей неделе, если будет принято решение о выходе Британии из ЕС бес соглашения с Брюсселем, утверждает The Times.

В то же время часть министров, поддерживающих Brexit, могут подать в отставку в случае, если премьер Тереза Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из Евросоюза.

«Правительство [Мэй] ждет полный крах, если она не проведет свою сделку по Brexit, поскольку помощники премьера не могут решить, выбрать ли мягкий вариант Brexit или созвать всеобщие выборы на этой неделе», – пишет издание.

Члены британской палаты общин 29 марта в очередной раз отклонили соглашение Мэй о выходе Великобритании из ЕС. Против сделки проголосовали 344 депутата, поддержали документ 286 членов палаты общин. Теперь Мэй предстоит до 12 апреля представить Брюсселю свой дальнейший план действий, в противном случае страна покинет Евросоюз в этот день без сделки.

Марш против Brexit

Политика
Новости

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Ведомости
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Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа». Пресс-служба движения подтвердила «Ведомостям» эту информацию.

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования. «Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это», – сказал Пивоваров. Он добавил, что протокол конференции, на которой было принято решение о ликвидации, в ближайшее время будет направлен в Министерство юстиции.

При этом активисты «Открытой России» ранее подали в Минюст документы о регистрации новой организации. «Это параллельный процесс, который мы продолжаем. Вот сейчас проводим выборы в новой организации – той, что подали в Минюст», – сказал «Ведомостям» Пивоваров.

Движение «Открытая Россия» было создано в ноябре 2016 г. на конференции в Хельсинки. В апреле 2017 г. Генеральная прокуратура России признала нежелательными три зарубежные некоммерческие организации: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc (Институт современной России, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).

Александр Соловьев, который тогда был председателем «Открытой России», говорил, что эти организации никакого отношения к сетевому движению «Открытая Россия» не имеют.

В январе этого года в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной (284.1 УК). Вину активистка не признала, с 23 января она находится под домашним арестом. По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первое уголовное дело по ст. 284.1 УК.

Бизнес
Новости

РБК сообщил о скором назначении Сергея Горькова гендиректором «Росгеологии»

Ведомости
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Новым генеральным директором «Росгеологии» станет заместитель министра экономического развития и бывший председатель правления ВЭБа Сергей Горьков, сообщает РБК со ссылкой на два источника. По данным издания, о назначении Горькова будет объявлено 1 или 2 апреля. Два федеральных чиновника подтвердили «Ведомостям», что Горьков покидает должность замминистра экономического развития, но куда он уходит, не сообщили.

Официального подтверждения информации пока нет, представители «Росгеологии» и Минприроды отказались отвечать на вопросы РБК, «Росимущество» и Минэкономразвития не ответили на запросы.

Горьков возглавлял ВЭБ до мая прошлого года (на этой должности его сменил бывший вице-премьер Игорь Шувалов). Заместителем министра экономического развития Горьков стал в июле 2018 г., на этой должности он курирует блок внешнеэкономических вопросов – тематику ВТО, БРИКС, ЕАЭС.

Предыдущий гендиректор «Росгеологии» Роман Панов покинул свой пост 21 марта, свой уход с должности он связал с «плановой ротацией кадров». Увольнению Панова предшествовал громкий скандал, связанный с его заместителем Русланом Горрингом, которого уволили за нарушение этического кодекса компании. Позднее в отношении Горринга было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, он арестован до 7 мая.

Недвижимость
Новости

В спорткомплексе «Олимпийский» произошел пожар

Ведомости
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В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве произошел пожар, сообщил столичный главк МЧС. Информация о возгорании поступила в экстренные службы около 18.30 мск, примерно за час пожар был потушен. По предварительным данным, очаг возгорания располагался на шестом этаже здания, площадь пожара составила 30 кв. м.

Как сообщила ТАСС пресс-служба комплекса, пострадавших в результате происшествия нет, произошло задымление «под кровлей здания стадиона» из-за попадания искры на обшивку воздуховода.

О причинах пожара пока ничего не сообщается. Известно, что спорткомплекс сейчас находится на реконструкции, которая продлится до 2022 г. С 1 января 2019 г. стадион спортивного комплекса закрыт для посетителей, бассейн «Олимпийского» продолжит свою работу до июля. Согласно информации на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, «Олимпийский» реконструируют по принципу стадиона «Лужники»: сохранят исторический фасад, а нижнюю часть и крышу перестроят.

После реконструкции «Олимпийский» должен стать первым в России крытым многофункциональным спорткомплексом. Там появятся аквапарк, зона пляжных видов спорта, учебный дайвинг-центр. В основном здании оборудуют беговой центр, фитнес-клуб, спа-центр. Целый этаж отведут под кинотеатры, также появятся выставочные пространства и небольшой планетарий. Под самым куполом разместится концертный зал на 10 000 зрителей, а на крыше расположатся панорамные рестораны.

«Олимпийский» был возведен на месте стадиона «Буревестник» специально к XXII Олимпийским играм в Москве. Строительство началось осенью 1977 г. и было завершено весной 1980 г.

Авто
Новости

Toyota сообщила о возможной утечке персональных данных 3 млн клиентов

Ведомости
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Японский автопроизводитель Toyota сообщил о возможной масштабной утечке личных данных клиентов в результате взлома системы компании в ряде дилерских центров и дочерних предприятий. Хакеры могли украсть данные до 3 млн пользователей, говорится в сообщении автопроизводителя.

Несанкционированный доступ к системе торговых подразделений Toyota был зафиксирован 21 марта. После проверки «выяснилось, что могла произойти утечка до 3,1 млн наименований персональной информации», констатировала компания. Отмечается, что данные, касающиеся кредитных карт клиентов, украдены не были.

В пресс-релизе Toyota также подчеркивается, что компания намерена принять меры по обеспечению сохранности информации в дальнейшем. Автопроизводитель извинился перед всеми, «кто пользуется автомобилями Toyota или Lexus, за доставленное беспокойство».

10 главных кибератак в истории человечества

Политика
Новости

Reuters узнал о требовании Трампа к КНДР отдать все ядерное оружие

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп во время своей последней встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном во вьетнамском Ханое передал ему документ, который содержал прямой призыв Пхеньяну передать все имеющееся у него ядерное оружие Вашингтону, сообщает Reuters. Агентство утверждает, что ему удалось ознакомиться с этим документом.

О существовании этой бумаги впервые упомянул советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в интервью журналистам после окончания двухдневного саммита США и КНДР. Однако содержания документа он не раскрывал. Reuters называет требование Вашингтона передать ему ядерное оружие «ливийской моделью» денуклеаризации. Такую модель впервые предложил Болтон в 2004 г. Если США действительно обратились к Ким Чен Ыну с таким предложением, то это могло быть воспринято им как провокация и оскорбление, отмечают опрошенные агентством аналитики. Трамп ранее говорил,что «ливийская модель» может быть использована только в том случае, если не будет достигнута сделка с Пхеньяном, напомнил Reuters.

Белый дом не смог оперативно прокомментировать агентству эту информацию. Госдепартамент отказался комментировать секретный документ.

Саммит США и КНДР в Ханое проходил в конце февраля и завершился досрочно: стороны так и не договорились о подписании итогового документа. Вашингтон и Пхеньян назвали разные причины досрочного завершения саммита.

По словам Трампа, во время переговоров Ким Чен Ын поднял вопрос полной отмены санкций против КНДР, на что США не могли согласиться. По версии КНДР, Пхеньян сделал Вашингтону реалистичное предложение о денуклеаризации и попросил взамен лишь частичную, а не полную отмену санкций. Но США потребовали включить в итоговое соглашение «еще одну» меру, на которую КНДР не согласилась. О каком новом требовании Вашингтона идет речь, северокорейские власти не уточнили.

Позже газета The Times со ссылкой на источники сообщила, что саммит США и КНДР завершился досрочно из-за требования американской стороны закрыть якобы находящееся в окрестностях Пхеньяна секретное предприятие, на котором ведутся работы по обогащению урана. Подтверждения этой версии нет.

Радость Дональда Трампа и Ким Чен Ына от встречи

Недвижимость
Новости

Правительство отказалось от идеи установки «умных счетчиков» газа

Ведомости
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Правительство отказалось от идеи обязательной установки «умных счетчиков» газа, поскольку сумма, которая потребовалась бы для ее реализации, слишком чувствительна для россиян, сказал вице-премьер Дмитрий Козак. «Подождем, когда они ("умные счетчики" – ред.) подешевеют», – сказал он в эфире телеканала «Россия 24» (цитата ТАСС).

По словам вице-премьера, в правительстве подсчитали, во сколько обойдется потребителям установка «умных счетчиков», и обсудили возможные источники финансирования. Сумма оказалась солидной, а иных источников, кроме тарифов на газ, найти не удалось, поэтому правительство отказалось от этой идеи, резюмировал Козак.

В декабре прошлого года газета «Коммерсантъ» сообщила, что жителей России, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить «умные счетчики» на газ. По данным издания, Министерствам энергетики и экономического развития, а также Федеральной антимонопольной службе было поручено до марта проработать вопрос о внедрении этого оборудования.

Стоимость одного такого счетчика газа собеседники «Коммерсанта» оценили примерно в 5000 руб. По данным «Газпрома», к системам газоснабжения в России подключено 25,6 млн домовладений и квартир. То есть подключение «умных счетчиков» газа в России могло обойтись в 128 млрд руб.

Технологии
Новости

Apple отказалась от выпуска беспроводной зарядки AirPower

Ведомости
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Apple решила отказаться от выпуска беспроводной зарядки AirPower, сообщил CNN старший вице-президент компании Дэн Риччио. Он объяснил решение тем, что продукт пока не удалось довести до совершенства. По его словам, зарядка не соответствует высоким стандартам качества Apple, поэтому проект решили свернуть.

Риччио добавил, что Apple тем не менее продолжит развивать беспроводные устройства. Представитель компании извинился перед людьми, которые с нетерпением ожидали новинку.

Это первый случай, когда Apple отказалась от выпуска анонсированного ранее продукта, отмечает CNN. О разработке беспроводной зарядки компания объявила в сентябре 2017 г. на презентации iPhone X. Планировалось, что AirPower поступит в продажу в 2018 г.

Беспроводное зарядное устройство с системой Qi должно было представлять собой небольшой коврик, с помощью которого одновременно можно было бы заряжать несколько устройств Apple. Сейчас iPhone можно заряжать с помощью беспроводных зарядок других марок. На прошлой неделе Apple анонсировала новую версию своих беспроводных наушников AirPods. Сообщалось, что они будут заряжаться от AirPower.

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