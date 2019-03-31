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За первые три часа на выборах президента Украины проголосовали 16,5% избирателей

Явка на выборах президента Украины к 11.00 по местному времени (совпадает с Москвой) составила 16,49%, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома. Избирательные участки начали свою работу в 8.00 и закроются в 20.00. На выборах президента 2014 г. к 11.00 проголосовали 17,6% избирателей.

Один избирательный участок в Измаиле Одесской области до сих пор не открылся, сообщила журналистам председатель ЦИК Татьяна Слипачук. «Один избирательный участок, в отношении которого мы сейчас будем принимать решение, имеет проблемы», – приводит ее слова «РИА Новости». Слипачук пояснила, что на участке в Измаиле штамп не соответствует отправленному образцу.

С момента открытия избирательных участков украинская полиция уже получила более 150 сообщений о нарушениях, связанных с избирательным процессом. Об этом сообщается на странице МВД в Facebоok. Наибольшее число жалоб зафиксировано в Донецкой, Днепропетровской, Одесской, Харьковской областях и Киеве. В основном речь идет о незаконной агитации, попытках подкупа избирателей, повреждении бюллетеней или попытках вынести их из участка. По одному факту начато расследование по ст. 158-2 Уголовного кодекса Украины (незаконное уничтожение избирательной документации).

В свою очередь национальная полиция Украины сообщила, что в Черниговской области задержан мужчина, который бросил бутылку с горючем веществом в сторону кабинок для голосования на одном из избирательных участков. Огонь сразу же потушили, никто не пострадал.

В воскресенье, 31 марта, на Украине проходят выборы президента. ЦИК зарегистрировал рекордное число кандидатов – 44. Однако пять из них снялись с выборов в пользу других политиков, поэтому на пост главы государства претендуют 39 кандидатов.

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