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Явка на выборах президента Украины превысила показатель 2014 года

На выборах президента Украины к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей, свидетельствуют предварительные данные украинского Центризбиркома. На президентских выборах в 2014 г. явка на 15.00 составляла 40,4%.

Полиция к четырем часам дня получила уже 950 заявлений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, сообщается на странице МВД Украины в Faceboоk. Больше всего жалоб поступило в Киеве (137), Днепропетровской области (90) и Одессе (88). В основном граждане сообщают о незаконной агитации и подкупе избирателей. По 12 фактам возбуждены уголовные дела, также составлены четыре административных протокола.

На Украине 31 марта проходят выборы президента страны, на пост главы государства претендуют 39 кандидатов. Президент избирается на пять лет. Если в первом туре ни один из кандидатов не наберет 50% голосов, 21 апреля состоится второй тур выборов.

За процессом выборов следят более 2000 иностранных наблюдателей, россиян среди них нет. Кроме того, Киев на нынешних выборах решил не организовывать избирательные участки в России и на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса.

Как проходит голосование на выборах президента Украины