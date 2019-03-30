На Украине проходят выборы президента

Украинцы выбирают из 39 претендентов на пост президента страны Vasily Fedosenko/REUTERS

На Украине начались выборы президента страны. Избирательные участки открылись в 8.00 по местному времени (совпадает с московским) и продолжат работать до 20.00. Украинский Центризбирком зарегистрировал рекордное количество кандидатов в президенты — 44. Однако пять человек официально снялись с выборов в пользу других кандидатов, поэтому украинцы выбирают из 39 претендентов.

Согласно данным последних опросов, в пятерку лидеров входят кандидат от партии «Слуга народа» актер Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, а также кандидат от «Оппозиционной платформы — за жизнь» Юрий Бойко и председатель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко. Однако никто их них не набирает необходимых для победы в первом туре 50%. За Зеленского готовы проголосовать 19,5% избирателей, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Порошенко отдают предпочтения 10,3% украинцев, за Тимошенко намерены голосовать 7,6%. При этом почти четверть опрошенных (24,7%) ответили, что пока не решили, за кого будут голосовать. Опрос показывает, что у Зеленского есть все шансы выиграть во втором туре и у Порошенко, и у Тимошенко.

За процессом выборов следят более 2000 представителей из 16 стран и 15 международных организаций. Наблюдатели из России на выборах отсутствуют: 24 россиянам в составе миссии ОБСЕ было отказано в аккредитации. Кроме того, Киев запретил голосовать украинцам, находящимся в момент выборов на территории России.

Российские власти до прошлой недели публично старались дистанцироваться от выборов на Украине. Президент Владимир Путин даже отказался общаться по телефону с Порошенко, объяснив это нежеланием участвовать в его предвыборной кампании. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что Кремль не отдает предпочтений кому-либо из кандидатов в президенты Украины.

Однако 22 марта премьер Дмитрий Медведев принял в подмосковных Горках кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и руководителя политсовета партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука. По словам Медведева, инициаторами встречи были украинские политики, а он согласился на их предложение, желая улучшить находящиеся в глубоком кризисе отношения двух стран. В ходе переговоров предправления «Газпрома» Алексей Миллер, который тоже присутствовал на встрече, пообещал, что в случае прямых поставок газа на Украину цена для конечного потребителя снизится на четверть.

Но у Бойко нет шансов на победу. Если рассматривать только лидеров президентской гонки, то наиболее предпочтителен для России вариант победы Зеленского, отмечает заместитель директора Центра политических технологий Алексей Макаркин. Президент «Минченко консалтинг» Евгений Минченко полагает, что Москве выгодна победа Порошенко, «поскольку у него низкие рейтинги, он некомпетентен», и лучше иметь на Украине слабого оппонента. Руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги Андрей Колесников считает более выгодной для России победу Тимошенко «в силу ее договороспособности» и опыта общения с Путиным.

Президентская гонка на Украине. Как это было