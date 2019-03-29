Чья победа на выборах президента Украины выгодна России. Мнения политологов

За участие во втором туре борются действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер Юлия Тимошенко. Их шансы примерно равны Valentyn Ogirenko / REUTERS

31 марта на Украине пройдут президентские выборы. Вероятнее всего, большинства голосов в первом туре не наберет ни один из кандидатов, поэтому победитель будет определен во втором туре. Опросы показывают, что президентскую гонку сейчас уверенно возглавляет актер и шоумен Владимир Зеленский. За участие во втором туре борются действующий президент Петр Порошенко и бывший премьер Юлия Тимошенко — их шансы примерно равны.

«Ведомости» попросили российских политологов оценить, чья победа была бы более предпочтительна для России.

Алексей Макаркин, заместитель директора Центра политических технологий:

«Кто из кандидатов будет лучше для России, сказать сложно. Я помню, какое ликование было в российской элите, когда в США победил Дональд Трамп: «Сейчас мы с Америкой договоримся! Никаких проблем не будет! Трамп наш!». А потом выяснилось, что Трамп не совсем хорош и, может, даже совсем не хорош...

Думаю, для российской власти сейчас наиболее предпочтителен вариант победы Зеленского. Конечно, Москва предпочла бы Юрия Бойко, который приезжал в Москву и дружит с Виктором Медведчуком — главным партнером Москвы на Украине. Но у Бойко шансов не видно, а борьбу за восточный электорат выигрывает Зеленский.

Определенные надежды в отношении Зеленского могут быть связаны с тем, что он, вероятно, будет слабым президентом. Он неопытен, у него нет команды. Похоже, он сам не ожидал, что негативные эмоции в отношении политической элиты в украинском обществе столь сильны, что его кампания встретит такой отклик.

Что касается Юлии Тимошенко, то у России большой опыт отношений с ней. И опыт не такой плохой: именно она подписывала знаменитое газовое соглашение, действие которого заканчивается в конце 2019 г. и которое для России было весьма выгодно. На Украине, кстати, это одно из главных обвинений в адрес Тимошенко.

Она известна своей риторикой, но при этом сочетает риторику с теневыми договоренностями, маневрированием. Она в качестве президента более предсказуема, чем Зеленский. Но проблема в том, что Тимошенко равно является частью украинской элиты, и ее позиция в отношении России по Крыму, по Донбассу мало отличается от позиции других украинских политиков.

Самый неприемлемый для России победитель — Порошенко. Когда Порошенко в первый раз шел на выборы, он многими в России воспринимался как предприниматель, который может попытаться договориться с Россией и пойти на компромиссы. А выяснилось, что это совсем другой человек. Он вошел в роль верховного главнокомандующего и не собирается уступать. И отношение к Порошенко очень быстро изменилось.

Что касается шансов кандидатов на победу, то если не случится чего-то экстраординарного — громадного скандала, жуткого обвала, кошмарного компромата — я бы обратил внимание на динамику Зеленского. Она у него очень хорошая, и если он получит высокий результат в первом туре и существенно оторвется от второго кандидата, то может начаться эффект «снежного кома», который перевесит административный ресурс».

Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг»:

«В целом тренд отношений между Россией и Украиной уже задан, и вряд ли что-то принципиально изменится при победе любого кандидата. Но Порошенко — это самый приемлемый вариант для России, поскольку у него низкие рейтинги, он некомпетентен, всем очевидна его коррумпированность. Он худший президент за всю историю Украины, а так как мы сейчас находимся во враждебных отношениях, лучше иметь слабого врага. Что касается развития российско-украинского конфликта, то тут все зависит не от конкретных лидеров, а от долговременных трендов. Среди украинских элит и общества слишком глубоко укоренился консенсус относительно роли Украины как бастиона, защищающего Европу от российской агрессии. Поэтому в краткосрочной перспективе этот конфликт неразрешим».

Александр Гущин, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья РГГУ:

«Только три человека сейчас претендуют на выход во второй тур — Зеленский, Порошенко и Тимошенко. Мне кажется, наибольшие шансы у Зеленского, который попадет туда с вероятностью 90%, и у Порошенко.

Чья победа была бы предпочтительнее для России — трудно сказать. Если говорить о Порошенко, то хуже вряд ли будет. Я думаю, что больше надежд на улучшение отношений между Россией и Украиной связано с Зеленским. Но общий вектор развития Украины в сторону Запада вряд ли изменится вне зависимости от того, кто победит. Хотя победа Зеленского может минимизировать риск силовых провокаций, которые были при Порошенко».

Андрей Кортунов, генеральный директор Российского совета по международным делам:

«Для нынешнего российского руководства любая смена власти на Украине — то есть, поражение Порошенко — будет достижением, поскольку с действующим президентом, судя по всему, работать будет труднее всего.

Но если Порошенко проиграет, быстрых изменений все равно не будет: любой другой победитель тут же будет подвержен «синдрому Трампа». Его будут подозревать в том, что он или она победили на российские деньги, что он или она — марионетка Москвы.

Но для Москвы важно, чтобы кандидат или кандидаты, которые представляют восток и юг Украины — это прежде всего Юрий Бойко — получили бы как можно больше голосов. Если такой кандидат получит значительное количество голосов, это создает хорошую площадку для последующей кампании по выборам в Верховную раду, которые должны пройти уже в октябре».

Андрей Колесников, руководитель программы «Российская внутренняя политика и политические институты» Московского центра Карнеги:

«Вряд ли кто-то из кандидатов выгоден для России. Возможно, более выгодным может быть избрание Тимошенко в силу ее договороспособности, опыта общения с Путиным и того, что она захочет быть анти-Порошенко. Зеленский ни для кого не понятен. У него нет плана, и как он себя поведет, никто не знает. Нынешняя российская элита воспринимает порошенковскую Украину как failed state — государство, с которым невозможно разговаривать. Однако не исключено, что российские власти ждут, когда пройдут выборы. Ведь непублично разговоры с Порошенко Россия ведет и сейчас — через украинского политика Виктора Медведчука. Так что, возможно, разговор будет, даже если выборы выиграет Порошенко».