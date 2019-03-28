Политика / Международные отношения

На президентских выборах на Украине неизбежен второй тур

Кто бы ни победил, отношения с Россией не изменятся

В воскресенье на Украине пройдут президентские выборы. Изначально центризбирком зарегистрировал 44 кандидата, позже пять из них отказались участвовать в избирательной гонке, поэтому в первом туре украинцы будут выбирать из 39 кандидатов. Согласно последним опросам, лидируют по-прежнему три кандидата. Возглавляет гонку актер и шоумен Владимир Зеленский – по данным различных социологических служб, его поддерживает 26–29% от тех, кто определился с выбором. По поводу перспектив его главных соперников у социологов разные мнения. По опросу группы «Рейтинг», действующий президент Петр Порошенко и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко делят второе-третье место с 17% избирателей. Однако, по данным совместного исследования фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива и Киевского международного института социологии (КМИС), президент опережает экс-премьера более чем на 5 процентных пунктов: за него готовы проголосовать 18,2%, а за Тимошенко – лишь 12,8% от определившихся с выбором. Таким образом, если верить социологам, 21 апреля пройдет второй тур выборов.

За процессом выборов будут следить 2020 представителей из 16 стран и 15 международных организаций, пишет Deutsche Welle. Однако наблюдателей из России на выборах не будет. 24 гражданам России в составе миссии ОБСЕ было отказано в аккредитации. Это решение было принято на основании специального закона, одобренного Верховной радой в начале февраля. Российский МИД в ответ отказался направлять на выборы наблюдателей из соображений безопасности.

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