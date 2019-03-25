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Социологи предсказали победу Зеленского на выборах президента Украины

Актер Владимир Зеленский выйдет во второй тур выборов президента Украины и победит, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

По результатам опроса из всех граждан Украины в возрасте 18 лет 19,5% проголосовали бы за Зеленского, 10,3% – за действующего президента Петра Порошенко, 7,6% – за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко. При этом почти четверть – 24,7% – не решили, за кого будут голосовать.

Среди тех, кто определился с кандидатом и намерен пойти на выборы, 32,1% проголосовали бы за Зеленского, 17,1% – за Порошенко, 12,5% – за Тимошенко.

Кроме того, согласно итогам опроса, Зеленский выигрывает во втором туре и у Порошенко, и у Тимошенко, и у лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко (43 против 17,6%, 39,1 против 20%, 37,7 против 27,7% голосов соответственно).

Выборы президента на Украине пройдут 31 марта. В списке кандидатов – 39 человек.