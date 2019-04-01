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Порошенко назвал Зеленского марионеткой бизнесмена Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко назвал артиста Владимира Зеленского марионеткой бизнесмена Игоря Коломойского. «Судьба свела меня во втором туре, я не боюсь это сказать, с марионеткой Коломойского», – заявил Порошенко, выступая в воскресенье вечером в Киеве перед сторонниками.

Артист ответил Порошенко. «Только что видели пресс-конференцию нашего гаранта. Он еще раз сказал, что я марионетка Коломойского, поэтому у меня только один вопрос: так вы марионетка [Олега] Свинарчука или Свинарчук ваша марионетка? Если можно, передайте нашему гаранту», – сказал он (цитата по местному изданию «Новое время»).

Зеленский – художественный руководитель студии «Квартал 95», которая с 2012 г. сотрудничает с телеканалом «1+1». Этот телеканал принадлежит бизнесмену Игорю Коломойскому, что стало поводом для того, чтобы называть Зеленского в качестве кандидата в президенты Украины «человеком Коломойского». И Зеленский, и Коломойский опровергали это.

31 марта на Украине прошло голосование на выборах президента. Для того чтобы победить, кандидат должен набрать более половины голосов. Согласно «Национальному экзитполу», Зеленский и Порошенко выходят во второй тур, первый набирает 30,6% голосов, а второй – 17,8%.

По итогам обработки 1,1% протоколов Зеленский набирает 26,99%, а Порошенко – 17,57%.