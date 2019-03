Порошенко назвал Зеленского марионеткой бизнесмена Коломойского

Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа». Пресс-служба движения подтвердила «Ведомостям» эту информацию.

Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования. «Это ни в коем случае не означает, что мы признаем претензии прокуратуры и Минюста. Но если для защиты активистов необходимо ликвидировать правовую форму, мы делаем это», – сказал Пивоваров. Он добавил, что протокол конференции, на которой было принято решение о ликвидации, в ближайшее время будет направлен в Министерство юстиции.

При этом активисты «Открытой России» ранее подали в Минюст документы о регистрации новой организации. «Это параллельный процесс, который мы продолжаем. Вот сейчас проводим выборы в новой организации – той, что подали в Минюст», – сказал «Ведомостям» Пивоваров.

Движение «Открытая Россия» было создано в ноябре 2016 г. на конференции в Хельсинки. В апреле 2017 г. Генеральная прокуратура России признала нежелательными три зарубежные некоммерческие организации: OR (Otkrytaya Rossia) («Открытая Россия», Великобритания), Institute of Modern Russia, Inc (Институт современной России, США) и Open Russia Civic Movement, Open Russia (Общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания).

Александр Соловьев, который тогда был председателем «Открытой России», говорил, что эти организации никакого отношения к сетевому движению «Открытая Россия» не имеют.

В январе этого года в отношении члена федерального совета «Открытой России» Анастасии Шевченко возбудили уголовное дело о деятельности организации, признанной в России нежелательной (284.1 УК). Вину активистка не признала, с 23 января она находится под домашним арестом. По словам руководителя правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, это первое уголовное дело по ст. 284.1 УК.