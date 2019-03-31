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Экзитполы: во второй тур выборов на Украине выйдут Зеленский и Порошенко

Телеведущий Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко пройдут во второй тур президентских выборов, следует из данных «Национального экзитпола».

По предварительным данным, результат Зеленского составит 30,4% голосов, Порошенко – 17,8%, а лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко наберет 14,2%.

Еще один экзитпол (группа «Социс» по заказу телеканала «Прямой») также показывает, что во второй тур выходят Зеленский и Порошенко. По их данным, первый набирает 29,25%, Порошенко – 19,2%, Тимошенко – 13,7%. Результаты экзитпола были названы в прямом эфире телеканала «Прямой». Похожие данные у третьего экзитпола, который представили телеканал «112 Украина» и NewsOne: Зеленский и Порошенко проходят во второй тур с результатами 30,7% и 18,6% соответственно, а третье место у Тимошенко, которая наберет 13,9%.

Зеленский и Тимошенко ведут переговоры об объединении усилий во втором туре выборов, сообщал украинский депутат Мустафа Найем. По его словам, Тимошенко готова поддержать Зеленского в обмен на подписание меморандума о создании парламентской коалиции: «Если такие договоренности будут достигнуты, фактически это будет означать, что Владимир Зеленский огласит своим премьер-министром Юлию Тимошенко». Спикер предвыборного штаба Зеленского уже заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Первый тур украинских президентских выборов прошел в воскресенье, 31 марта. В нем приняли участие 39 кандидатов. Явка на этих выборах превысила показатель 2014 г.: к 15.00 по местному времени (совпадает с Москвой) проголосовали 44,8% избирателей (более поздних данных на момент написания материала не было). ЦИК обещает провести второй тур к 21 апреля.

Как проходило голосование на выборах президента Украины