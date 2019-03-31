Зеленский уверенно лидирует в первом туре выборов президента Украины

Украинские избиратели решили внести что-то новое в традиционный расклад политических сил AFP

Новый президент Украины, как и предсказывали социологи, определится во втором туре выборов 21 апреля. По данным опроса на выходе с участков, проведенного совместно фондом «Демократические инициативы» им. И. Кучерива, Киевским международным институтом социологии и Центром Разумкова, на 18.00 (за два часа до закрытия участков) уверенно лидировал актер и шоумен Владимир Зеленский, набравший 30,4% голосов. Вслед за ним шли действующий президент Петр Порошенко (17,8%) и экс-премьер, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (14,2%). Похожие результаты обнародовали и некоторые другие социологические службы, проводившие экзитполы по заказу телеканалов.

При подсчете голосов результаты могут измениться, но «во втором туре, конечно же, [будут] Зеленский и Порошенко», считает политолог Евгений Минченко: «Если даже электорально что-то не дотянут, то [результат Порошенко] смогут докачать административным ресурсом». Но во втором туре шансы предпочтительнее у Зеленского, который имеет наименьший антирейтинг и к тому же большой отрыв, полагает эксперт: «И большая часть кандидатов, думаю, скорее поддержат его или не станут поддерживать никого. Да и Тимошенко, думаю, с высокой долей вероятности будет легче играть с Зеленским, чем с Порошенко».

Центризбирком Украины сообщил, что выборы прошли в стандартном режиме и «никаких системных нарушений не зафиксировано», передал «Интерфакс» со ссылкой на секретаря ЦИК Наталью Бернацкую. Тем не менее национальная полиция Украины зафиксировала более 1600 нарушений и открыла 19 уголовных дел. В частности, сообщалось о попытках подкупа избирателей и незаконной агитации.

В колл-центр штаба Зеленского поступило более 1500 сообщений о нарушениях, рассказал журналистам координатор «ЗЕ!Команды» Александр Корниенко. Большая часть – это организационные нарушения, но «уже начали поступать сигналы об искажении результатов», отметил он: наиболее часто встречаются мертвые души в списках и подвоз избирателей, особенно в сельской местности. Представители Тимошенко тоже заявляли о нарушениях, в штабе Порошенко сказали, что выборы проходят спокойно, за исключением отдельных случаев, сообщила Deutsche Welle.

Возле здания ЦИК в Киеве весь день находились около сотни молодых людей, сообщило агентство УНИАН. По данным полиции, они заявили, что состоят в общественной организации «Потон» и наблюдают за ходом избирательного процесса. Официально за выборами следили более 2000 наблюдателей из 16 стран и 15 международных организаций. Россиянам из состава миссии ОБСЕ, как гражданам «страны-агрессора», было отказано в аккредитации. Кроме того, Киев запретил голосовать украинцам, находящимся в момент выборов на территории России.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в пятницу не стал комментировать сообщения СМИ о намерении Москвы не признавать итоги выборов: «Это будет зависеть от того, как пройдут выборы, – мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись». При этом Песков высказал сожаление в связи с тем, что лишены права голосовать «несколько миллионов украинцев», находящихся в России, и «также несколько миллионов украинцев, которые отторгнуты в своей стране». «Но в целом выборы – это внутреннее дело украинцев, и что-то можно будет говорить после того, как они состоятся», – резюмировал он.

Как проходит голосование на выборах президента Украины